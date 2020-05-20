Кредиты под 5-7-9%: Минфин объяснил, почему банки отклоняют заявки предпринимателей

По состоянию на 15 мая 2020 гола в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" в Украине было выдано 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Указано, что 57% займов были выданы банками-участниками программы для предприятий с агросектора, 17% — для сферы торговли и производства, 6% — для предпринимателей, которые занимаются промышленной переработкой.

При этом в региональном разрезе больше всего займов выдано в Кировоградской и Винницкой областях (9%), Полтавской (7%), Черкасской и Хмельницкой областях (6%).

"Сотни предпринимателей уже получили поддержку в развитии бизнеса. Однако, к сожалению, тысячи получают отказы от банков-партнеров. По состоянию на 15 мая, 1241 заявка была отклонена. Среди самых распространенных причин отказа — необоснованность бизнес-плана (26%), недостаточная кредитоспособность (22%), деловая репутация (20%)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на днях Фонд развития предпринимательства планирует подписать договоры о сотрудничестве практически со всеми банками, которые были согласованы советом Фонда развития предпринимательства.

После этого, по данным Минфина, программа будет внедряться через 17 уполномоченных банков, которые являются лидерами в кредитовании МСБ на банковском рынке Украины.

Известно, что на данный момент воспользоваться поддержкой программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже могут клиенты таких учреждений, как Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Банк Львов, Банк ПУМБ, Банк Альянс, Райффайзен Аваль, ТАССкомбанк, Банк "Восток" и Кредобанк.

Ранее правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

Программа также была дополнена антикризисным пакетом для поддержки малого и среднего бизнеса на время действия карантинных мероприятий, введенных правительством для преодоления в Украине пандемии Covid-19.