Кредитная программа для бизнеса "5-7-9" не заработала на полную мощность — Петрашко

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины работает над тем, чтобы дать доступные кредиты для предпринимателей.

Об этом в интервью "Лига.Бизнес" заявил глава ведомства Игорь Петрашко.

"Первое, это субсидирование процентной ставки. К сожалению, пока процентная ставка НБУ и рисковые политики банков не позволяют кредитовать под нормальную адекватную ставку. Нет и доступа к длинному кредитного ресурса. И второе направление — это доступ к портфельным гарантиям для банков, этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. Это нужно для того, чтобы кредитовать приоритетные сектора экономики, усиливать определенные отрасли, которые страдают от того или иного кризиса", — отметил министр.

Петрашко напомнил о кредитной программе для малого и среднего бизнеса "5-7-9", и какие преимущества она дает.

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По его словам, к настоящему времени программа, де-факто, не заработала на полную мощность. До обновления программы, за три месяца всеми банками-партнерами программы "доступные кредиты 5-7-9" выдан 451 кредит на общую сумму 276 млн грн.

"Это очень мало. И мы понимаем, что она не будет работать сейчас, потому что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств. Поэтому портфельные гарантии могут стать двигателем кредитования. Что мы предлагаем сейчас по программе 5-7-9 и чем уже можно пользоваться. Если ваш бизнес оборот до 10 млн евро, и вы имеете кредит в банке, государство компенсирует вам погашение процентов в течение одного года. То есть, ваши проценты в любом случае 0%. В бюджете под это направление выделено 4 млрд грн. С нашей точки зрения, этого будет достаточно, но если потребуется больше, мы будем вносить изменения в бюджет", — заявил Петрашко.

Он отметил, что без кредитования роста экономики не будет. Для того, чтобы экономика начала расти на 7-8% в год, надо чтобы банковская система ежегодно выдавала около 400 млрд грн кредитов.

"Кроме того, чтобы как можно быстрее выйти из кризиса, мы должны думать о том, как заложить основы для украинского экономического чуда в последующие годы. Мы должны расти темпами 7-8%. Что для этого нужно? Прежде всего, чтобы у банков появилась мотивация кредитовать. Во-вторых, точечная помощь от государства, например, дополнительные госгарантии для секторов, или пострадали то ли от карантина, то ли, например, от засухи, или требуют инновационного развития", — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Петрашко добавил, что государству надо частично брать риски в долгосрочных инфраструктурных проектах, которые могут быть интересными и понятными для кредиторов.

"Нормальное инвестиционное финансирование — это 2-3% годовых, в идеале — близкое к нулю для наукоемких и экспорториентированных предприятий. Если ты хочешь привлечь иностранные инвестиции, нужно не только создать хорошие юридические условия, но и продемонстрировать, что здесь есть дешевые деньги, при условии, что инвестор вложит в проект своих 30-40%", — подытожил Петрашко.

Напомним, что 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

В частности, программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.

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В начале февраля в Украине один из государственных банков выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Отметим, что задача программы "Доступные кредиты 5-7-9%" — усилить конкурентоспособность отечественного микро- и малого бизнеса, создать новые рабочие места, вернуть трудовых мигрантов.

По предварительным расчетам, программа будет способствовать созданию около 90 тысяч новых рабочих мест.