Кабмин поддержал программу налоговых каникул для малого бизнеса

Кабинет министров Украины расширил программу государственных кредитов "5-7-9" и увеличил максимальную сумму с 2 до 3 млн грн. Такое решение правительство приняло на заседании 15 апреля.

"Мы предлагаем расширить программу "5-7-9" и увеличить максимальную сумму помощи до 3 млн грн. Также расширить цели: на рефинансирование задолженности, на инвестиционные цели. Кроме того, предполагается пополнение оборотного капитала", — заявил министр финансов Сергей Марченко.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, новая программа будет заключаться в выдаче новых кредитов, а также касаться рефинансирования уже действующих, но с нулевой процентной ставкой.

"С погашением тела кредита через год. Это фактически так называемые кредитные каникулы. Будем готовы обеспечить. Фактическим инструментом выполнения этой программы станет программа, инициированная президентом "5-7-9". Но сегодня уже "5-7-9" — неактуальные проценты. Практически будем предлагать нулевую ставку кредитования по рефинансированным кредитам, которые уже есть. Чтобы снять бремя с микро- и малого бизнеса. А также выдать новые кредиты, как для пополнения оборотных средств, так и на инвестиционные цели", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, что 21 января 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. Изменения предусматривают выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.

В начале февраля в Украине один из государственных банков выдал первый кредит в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Отметим, что задача программы "Доступные кредиты 5-7-9%" — усилить конкурентоспособность отечественного микро- и малого бизнеса, создать новые рабочие места, вернуть трудовых мигрантов. По предварительным расчетам, программа будет способствовать созданию около 90 тысяч новых рабочих мест.

В рамках этой программы государственная компенсация по кредиту позволяет предпринимателям получить финансирование в национальной валюте по процентным ставкам 5, 7 или 9 процентов годовых. Кредиты предоставляются бизнес-клиентам с выручкой до 50 млн грн.

По предварительным оценкам правительства, принять участие в этой программе смогут около 50 тысяч заемщиков.