Политика и экономика 1 час назад

Для роста экономики на 8-9% Украина должна кредитовать бизнес на 400 млрд грн — Петрашко

В Минэкономразвития заверяют, что в Украине нужно выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8%

Для роста экономики на 8-9% Украина должна кредитовать бизнес на 400 млрд грн — Петрашко Для роста экономики на 8-9% Украина должна кредитовать бизнес на 400 млрд грн — Петрашко
Фото: EconomistUA

Рост экономики Украины на 8-9% возможен при годовом кредитовании предпринимателей хотя бы на 400 млрд грн.

Об этом заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в прямом эфире "Свобода слова" на канале ICTV.

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"Ни одна страна не придумала жить без банков и без кредитования. Поэтому массовый доступ к финансированию является одним из действенных механизмов развития экономики. Но кредитование не под 20%, и не каким-то отдельным секторам, а каждый украинец предприниматель должен иметь доступ к этому финансированию. Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8%", — отметил Петрашко.

По его словам, сейчас идут переговоры с международными партнерами, чтобы создать специальный фонд, где государство даст 50%, а эффект мультипликатора позволит увеличить кредитование в четыре раза.

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Кроме того, Игорь Петрашко отметил, что уже заработала обновленная программа по кредитованию "5-7-9", которая дает возможность рефинансирования кредитов под 0% в течение года. Размер кредитного портфеля по этой программе — 35 млрд грн.

Также в ближайший период будет имплементирована программа "Новые деньги", которая позволит микро- и малым предпринимателям привлекать новые деньги под 3% на 2 года.

Все наши программы, которые мы делаем как министерство экономики, и которые поддерживаются Правительством, являются комплексными. Мы не хотим делать никаких точечных вещей, потому что они ни к чему не приводят, — добавил министр.

Напомним, ранее комитет Верховной Рады Украины рассмотрел Программу деятельности Кабинета министров и отправил ее на доработку.

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