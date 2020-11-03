Экономика 30 минут назад

Рада 4 ноября отсрочит введение кассовых аппаратов для "упрощенцев" на год — Разумков

В парламенте договорились срочно принять решение, которого требует малый бизнес

Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады
Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба Рады

Руководители всех фракций и депутатских групп Верховной Рады договорились, что парламент отсрочит применение кассовых аппаратов для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, до 1 января 2022 года.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков по итогам совещания с участием глав фракций и председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, передает "Укринформ".

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"Обсуждался вопрос о ситуации, которая складывается с поддержкой малого и среднего бизнеса на фоне Covid-19, который, к сожалению, сегодня продолжает разворачиваться... Была принята единогласно позиция о том, чтобы отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год — до 1 января 2022 года", — сообщил он.

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По словам Разумкова, уже 3 ноября в Раде должен быть зарегистрирован соответствующий законопроект, а 4 ноября будет дано поручение профильному комитету неотложно его рассмотреть. Глава парламента выразил уверенность, что в тот же день Рада его рассмотрит и он будет принят сразу за основу и в целом.

Отметим, что утром 3 ноября под стенами Верховной Рады прошел митинг малых и средних предпринимателей, требовавших принять законопроекты, предусматривающие отмену обязательного использования фискализированных регистраторов расчетных операций ФЛП-упрощенцами.

В сентябре 2019 года Рада сделала обязательным использование кассовых аппаратов и программных РРО для малого бизнеса. Первый этап их введения стартовал с 1 августа, а с 1 января 2021 года их использование для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным. Для всех ФЛП-плательщиков единого налога обязательное применение РРО предусмотрено с 1 апреля 2021 года

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