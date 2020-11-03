Политика и экономика 1 час назад

Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФОП (ФОТО)

Если Рада не прислушается к требованиям бизнеса и примет пролоббированные законопроекты, то бизнес массово начнет возвращаться в тень

Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФОП (ФОТО) Малый бизнес митингует под Радой против законов, отменяющих РРО для ФОП (ФОТО)

Во вторник, 3 ноября 2020 года, более 1000 физических лиц-предпринимателей проводят под Верховной Радой акцию протеста.

Кратко и по делу в Telegram

Под лозунгом "Детенизация — это цивилизация!" представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возврате всем без исключения ФОПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

В противном случае, по мнению предпринимателей, депутаты поддержат коррупционеров и "теневиков", которые наносят Украине наибольший ущерб — финансовый и репутационный.

Напомним, с 1 января 2021 года, в Украине вступят в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенными категориями предпринимателей РРО. Законодательные новации, инициированные главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса. Выйти на митинг людей вынудила информация о намерении заинтересованных бизнес-групп провести через парламентское лобби два законопроекта №3853-1 и №3853-2.

Эти документы фактически отменяют начатую реформу детенизации экономики, призванную установить жесткий государственный контроль за нелегальными финансовыми оборотами крупного бизнеса и отмывания миллиардов гривен от контрабанды через фиктивных плательщиков единого налога.

По словам предпринимателя 1 группы Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФОПовцам, через которых отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.

"Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране — коррупцией, которая "крышует" теневой бизнес. Моя компания честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом "упрощенца", паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей", — говорит Соколова.

Читайте также:
Применение РРО не обязательно для наиболее массового сегмента налогоплательщиков — Минфин

Солидарен с коллегой и ФОПовец Игорь Голиков.

"На протяжении 30 лет политики создают иллюзию борьбы за экономическую справедливость вместо того, чтобы брать ответственность и реализовывать порой непопулярные, но необходимые для цивилизованного развития бизнеса и страны вещи. Мы — за перекрытие незаконных схем, которыми пользуется крупный бизнес для уклонения от налогов, и мы требуем контроля государства за финансовыми оборотами "схемщиков". "Упрощенка" должна быть модифицирована, она должна стимулировать развитие честного малого бизнеса, и не должна служить средством процветания схем по минимизации налогов крупным бизнесом", — считает Голиков.

Ситуацию прокомментировал и Даниил Гетманцев. По словам главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, отказ от реформирования может привести к дальнейшему ослаблению Украины, разгулу коррупции и, как результат, прозябанию национальной экономики.

"Единственный способ идти по пути цивилизованного развития и вывода экономики из тени (я считаю, что "тень" является краеугольной проблемой для страны), — это отказ от популизма, политического деления на власть и оппозицию. Нужен честный, открытый разговор, единственным интересом в котором будет интерес страны и каждого украинца. Сегодня наш потребитель беззащитен, потому что без фискального чека он не может после покупки найти продавца. Только фискальный чек обеспечивает гарантированную и легко проверяемую идентификацию продавца (например — реальность продавца в ЕДРПОУ, факт выдачи чека в базе чеков ДПС). Это многократно усложняет возможность уклонения от выполнения гарантийных обязательств и критически повышает риск операций с нелегальным товаром", — заявил Гетманцев.

В акции протеста приняли участие Ассоциация "Украинские импортеры бытовой электроники", "Аптечная профессиональная ассоциация Украины", Ассоциация налогоплательщиков Украины, Украинская федерация индустрии безопасности и другие.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В "Слуге народа" подали законопроект о лишении финансирования КСУ
В "Слуге народа" подали законопроект о лишении финансирования КСУ
Зеленский об инициативе уволить судей КСУ: "Я отзывать законопроект не буду"
Зеленский об инициативе уволить судей КСУ: "Я отзывать законопроект не буду"
Зеленский пригрозил распустить Раду, если депутаты не поддержат его законопроект по КСУ
Зеленский пригрозил распустить Раду, если депутаты не поддержат его законопроект по КСУ
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Победителей не судят": Зеленский заговорил о возможности кровопролития из-за решения КСУ

  3. Вернуть электронное декларирование новым законом невозможно — ЦПК

  4. "До 29 гривен/доллар": аналитики дали прогноз курса на ноябрь

  5. Выборы в США: американские магазины и банки готовятся к погромам (ФОТО)

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...