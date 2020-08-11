Применение РРО не обязательно для наиболее массового сегмента налогоплательщиков — Минфин

Применение РРО не является обязательным для наиболее массового сегмента налогоплательщиков, находящихся на 1 группе упрощенной системы налогообложения, а также 2-4 групп, с доходами до 1 млн грн.

Об этом заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей, отвечая на самые популярные вопросы предпринимателей по внедрению программного регистратора расчетных операций, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, согласно статистическим данным Государственно налоговой службы, подавляющее большинство ФЛП плательщиков единого налога (84%) за 2019 год задекларировали меньше, чем 1 млн грн дохода, и лишь 1,8% от общего количества ФЛП плательщиков единого налога имеют доход за календарный год, который превышает 4 млн грн.

"Существенное повышение порогов для пребывания на различных группах упрощенной системы налогообложения, которые имели место в текущем году, в рамках реализации государственной политики детенизации малого и среднего бизнеса, без соответствующей фискализации наличных расчетов не будет иметь должного эффекта, поскольку оставляет место для злоупотреблений", — отметила Воробей.

Также она рассказала, что программированию подлежат все товары, как акцизные так и не акцизные.

По словам замглавы Минфина, на сегодняшний день законодательными актами не предусмотрено введение "тотальной фискализации".

"Законами №128 и №129 предусмотрена поэтапная фискализация: с 1 января 2021 года применение РРО/ПРРО станет обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога, осуществляющих определенные виды деятельности, а с 1 апреля 2021 года — для всех плательщиков единого налога 2-4 групп", — пояснила она.

В то же время, как заверила замминистра, для наиболее массового сегмента налогоплательщиков, находящихся на 1 группе упрощенной системы налогообложения, применение РРО/ПРРО остается добровольным, а не обязательным.

В Минфине также напомнили, что указанные законопроекты не поддержаны в предложенной редакции, как такие, что подлежат доработке.

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