Парламент хочет наказывать за уклонение от любых платежей

В Украине предлагают ликвидировать Налоговую милицию и вместо нее создать Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Соответствующий законопроект подала группа народных депутатов вместе с главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым, передает UBR.

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В документе отмечается, что при создании БЭБ будут оптимизированы структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики. Главным образом, устранив дублирование их функций. Среди основных задач нового органа будут:

— Выявление и расследование экономических преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов, противодействие законной предпринимательской деятельности, доведение банков к неплатежеспособности, доведение к банкротству, махинации с базами данных вкладчиков, мошенничество с финансовыми ресурсами, махинации с ценными бумагами, незаконное использование торговых марок, преступления, связанные с банковской и коммерческой тайной и инсайдерской информацией и незаконная приватизация;

— Комплексное противодействие таким преступлениям, как борьба с тенизацией экономики, выводом средств и другим нарушением которые нарушают национальные экономические интересы;

— Анализ информации об экономических преступлениях и определение способов их предотвращения.

Помимо замены Налоговой милиции, в документе также предлагаются некоторые нормы, которые могут повлечь изменения в работе юристов. Во-первых, будет криминализировано уклонение от уплаты любых платежей (не только обязательных). Во-вторых, в Уголовный кодекс предлагают внести статью о мошенничестве с НДС. Речь идет о хищении или завладении бюджетными средствами путем получения бюджетного возмещения или подачи заявления о возврате суммы бюджетного возмещения на основании представления заведомо ложных сведений, в том числе в результате использования заведомо поддельного документа.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", который для простоты называют закон об "инвестиционных нянях".