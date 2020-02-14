Немецким инвесторам нужны не няни, а независимые суды — посол

Для привлечения в Украину немецких инвесторов нужны не няни, а независимая судебная система.

В этом уверена посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, о чем она сказала в интервью hromadske.

"Сегодня говорят о няне, ранее Кличко говорил о бодигардах. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды (охранники). Им нужны независимые суды. Здесь уже есть 2000 немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать. Ваш президент часто говорит, что надо прийти сейчас, когда есть ниши для инвестиций — и это правильно", — отметила посол.

По словам Фельдгузен, большинство потенциальных инвесторов в Украину заняли выжидательную позицию.

"Заинтересованность действительно есть, но все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это, во-первых. Второе — это общие макроэкономические индикаторы", — пояснила дипломат.

Ранее Дубилет рассказал о том, что в здании Кабинета министров закрыли парикмахерскую. В освобожденном помещении, по его словам, оборудуют места для "инвестиционных нянь".

Напомним, до конца февраля 2020 года Кабинет министров Украины должен внести предложения относительно реализации программы "Инвестиционная няня". Во всяком случае, такое задание перед правительством поставил президент Владимир Зеленский. А пока, как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, к правительству уже обратились украинские компании с просьбой о предоставлении такого менеджера.