Лучше не мешать: что думает бизнес об "инвестиционных нянях" от Зеленского

Объем инвестиций, необходимых Украине, составляет $50 миллиардов. Во всяком случае, так заявляет министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Одним из способов их привлечения должны стать "инвестиционные няни" — персональные менеджеры для каждого инвестора, готового "принести" в страну больше $100 млн. Впрочем, представители бизнеса, с которыми разговаривало Delo.ua, в том, что "няня" для инвестиционного климата страны станет панацеей, сомневаются. И в первую очередь потому, что такие менеджеры не отменят довольно высокие риски инвестирования в Украину.

Слабые места

Тезис Владимира Зеленского о желании привлечь в Украину инвестиции, который прозвучал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в целом является правильным шагом. Однако, вместе с этим, стране необходим конкретный алгоритм действий, говорит основатель американско-украинской компании Интелтек Украина Александр Лопатин. Бизнес живет в четкой системе координат, и инвестор должен четко понимать, как будут защищаться его интересы, отстаиваться права и репутация бизнеса, формироваться добросовестная конкуренция и так далее. Также должна быть информация и конкретных объектах для инвестиций с соответствующей аргументацией — почему именно в них стоит вкладывать деньги и что это даст в результате, говорит он.

"Сейчас, к сожалению, в Украине есть факторы, которые сдерживают возможные инвестиции. За границей считают, что начинать бизнес в Украине слишком рискованно, и этому есть много причин: военные действия, нестабильная политическая ситуация, коррумпированность, система налогообложения. Возьмем даже налоги на доход — у инвестора исчезает любая заинтересованность вкладывать деньги. Во всем мире при реинвестировании полученных денег в бизнес не платится налог на прибыль. Это развитие бизнеса и экономики", — говорит Лопатин.

Идея использования "инвестиционных нянь" для мира не новая — в свое время подобная идея была успешно реализована в Сингапуре. Тем не менее, и в этой стране был комплекс мер, включающих в себя изменения в налоговую политику и жесткий контроль коррупционной составляющей, говорит глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса города Киева Руслан Соболь. По его мнению, подобный комплекс мер нужен и в Украине.

"Нужно адаптировать законодательство, приводить в соответствие налоговое законодательство, сократить государственный аппарат, потому что он переполнен. Это комплекс мер, и нужно чем-то поступаться. В какой-то период нужно поступиться и поступлениями в бюджет — те же озвученные "налоговые каникулы", — это недополучения. Мы должны быть к этому готовы. А готово ли общество, государственный аппарат?", — говорит Соболь.

Но на сегодняшний день, по его мнению, есть еще и множество факторов, способных помешать реализации потенциально хорошей идеи — внутренний саботаж, ненадлежащее выполнение функций менеджерами, коррупционные сговоры или игнорирование работы "нянь" государственными органами на местах. С другой стороны, успешная работа таких менеджеров позволит достичь важной цели — получить обратную связь о проблемах и законодательных нестыковках, которые могут быть впоследствии исправлены.

Что нужно сейчас

По мнению Лопатина, для привлечения инвестиций нужно не "нянчить" инвесторов, а в первую очередь создавать условия для того, чтобы они понимали выгоду от создания бизнеса именно в Украине. И для этого необходима четкая и понятная система, в которой инвестор будет получать доход, государство — налоги, а люди — рабочие места и заработок.

В необходимости "инвестиционных нянь" и эффективности их работы сомневается и генеральный директор группы логистических компаний ZAMMLER Виктор Шевченко. По его мнению, основная функция государства в процессе ведения бизнеса — не мешать и создавать условия для его нормального функционирования.

"Если мы сможем остановить военные действия, побороть коррупцию, создать привлекательные условия налогообложения, то инвестор придет сам — как иностранный, так и украинский. Без каких-либо "нянь", — говорит он. — Думаю, что прежде, чем нанимать менеджеров для инвесторов, нужно сделать все для создания благоприятного бизнес-климата внутри страны. И уже потом предлагать инвестору конкретные проекты с работающим механизмом для защиты его интересов и вложений".

Потенциальным инвесторам важно понимать четкий алгоритм действий, видеть понятный проект для инвестирования, знать условия, сроки и объемы возврата инвестиций, говорит Шевченко.

Но в погоне за внешними инвестициями не стоит забывать и про украинский бизнес, отмечает он. По его словам, многие украинцы сейчас ищут более выгодные условия для развития бизнеса за пределами страны, и государству следует прилагать больше усилий как для того, чтобы отечественные бизнесы сохранялись и развивались, так и для стимуляции потенциальных предпринимателей.

И даже больше. Как считает Лопатин, украинские инвесторы не должны рассчитывать на те же условия, что и иностранные. Первые должны быть в приоритете.

Ранее Delo.ua разбиралось, как будет работать проект "инвестиционная няня" и что нужно сейчас для его старта.