Миллиард долларов онлайн и миллионы евро инвестиций: год работы закона "О валюте"

Вступивший в силу 7 февраля 2019 года закон "О валюте и валютных операциях" полностью изменил систему валютного регулирования в Украине. На его основе заработала новая нормативно-правовая база, в которой 7 основных валютных регуляций НБУ заменили 56 устаревших актов.

Delo.ua вспоминает самые важные новшества и рассказывает о первых итогах работы закона.

Самые важные новации закона:

➡️ Увеличение годового лимита на перевод валюты за рубеж без открытия счета с 15 тысяч грн до 150 тысяч грн физлицам;

➡️ Возможность онлайн-покупки валюты на сумму до 150 тысяч грн в день;

➡️ Введение системы е-лимитов (до 2 млн евро в год для юрлиц и до 50 тысяч евро для физлиц);

➡️ Разрешение перевозить без декларирования за рубеж наличную валюту или банковские металлы на сумму до 10 тысяч евро;

➡️ Увеличение предельного срока расчета по экспортно-импортным контрактам с 180 до 365 дней (при этом нарушение срока расчетов, как это было до принятия закона, не является основанием для приостановления внешнеэкономической деятельности компании);

➡️ Операции до 150 тысяч грн — без валютного надзора.

Вместе с этим НБУ разработал дорожную карту валютной либерализации, согласно которой, как рассказали Delo.ua в пресс-службе регулятора, в течение 2019 года было сделано около 40 валютных послаблений.

"Для бизнеса это отмена обязательной продажи валюты, лимита на репатриацию дивидендов, требования предварительно резервировать гривню для покупки валюты, запреты покупать валюту за кредитные средства. Для граждан НБУ отменил лимит на ежедневный объем покупки валюты, ввел удобную систему электронных лимитов для инвестирования за рубеж", — рассказывают в НБУ.

Итоги года

Результатом таких послаблений стало то, что в течение 2019 года в пределах электронных лимитов физические лица, согласно данным регулятора, инвестировали за рубеж 115 млн евро, а юридические лица — 80 млн евро.

Как отмечают в пресс-службе НБУ, только в течение января 2020 года в рамках электронных лимитов физические лица инвестировали за границу — 17 млн евро, а юридические лица — 3 млн евро.

Всего в течение 2019 года украинцы разместили на счетах за рубежом сумму в 98,1 млн долларов. Но в то же время в течение 2019 года они сняли со своих счетов за рубежом 29,4 долларов и вернули эти средства в Украину. На конец 2019 года сальдо размещенных на счетах физическими лицами за рубежом средств, согласно статистике НБУ, составило 68,7 млн долларов. Больше всего денег украинцы разместили на счетах в Испании — 19,1 млн долларов, в Польше — 11,2 млн долларов, в Австрии — 6,6 млн долларов, в Венгрии — 6,1 млн долларов, в Германии — 4, 7 млн долларов, в США — 4,1 долларов.

Страны, в которые украинцы инвестировали валюту в 2019 году. Инфографика: Татьяна Кравченко

Прямые инвестиции физических лиц в другие страны в 2019 году, по данным НБУ, составили 3,9 млн долларов. Больше всего украинцы инвестировали в США — 1,8 млн долларов и Испанию — 1,3 млн долларов.

Портфельные инвестиции физических лиц за рубеж в 2019 году составили эквивалент 3,9 млн долларов. Больше всего капитала ушло также в США — 2,6 млн долларов. На втором месте Великобритания — 0,7 млн долларов.

Также в НБУ отмечают, что разрешение с 7 февраля 2019 года покупать физлицам валюту онлайн не вызвало давления на валютный рынок. "Часть операций наличного рынка (около 7%) просто перешла на платформы онлайн-банкинга", — констатируют в пресс-службе регулятора.

Согласно статистике регулятора, в течение 2019 года наблюдался баланс между объемом продажи и объемом покупки валюты онлайн — физлица дистанционно купили валюты на сумму 1 млрд долларов. На такую же сумму и продали.

Планы и проблемы

"Целью НБУ является постепенное снятие всех валютных ограничений и переход к режиму свободного движения капитала. Регулятор будет продолжать отменять валютные ограничения. Но делать это так, чтобы не нарушить финансовую стабильность", — говорят в пресс-службе НБУ.

Там отметили, что сама скорость либерализации будет зависеть от улучшения макроэкономических условий в стране, внедрения закона о "сплите", который должен повысить качество регулирования небанковского финансового рынка, а также одобрения и внедрения законопроекта о предупреждении непродуктивного оттока капитала из страны (законопроект о противодействии BEPS).

"Так, например, согласно дорожной карте НБУ по валютной либерализации, отмена лимитов на инвестиции населения и бизнеса за границу возможна только после одобрения и внедрения законопроекта о противодействии BEPS", — рассказывают в НБУ.

Отметим, такие ограничения, с точки зрения аналитиков рынка, сковывают возможности украинских инвесторов.

"Капиталовложения физических лиц в рамках установленного лимита, по большому счету, ограничиваются покупкой ценных бумаг зарубежных эмитентов. Осуществлять более серьезные инвестиции (например, в недвижимость) непосредственно со своего счета в Украине пока что нельзя, а возможность получить индивидуальное разрешение НБУ на превышение этого лимита не предусмотрена", — отметил в своем анализе относительно валютной либерализации менеджер практики банковского и финансового права PwC Legal в Украине Вадим Романюк.

Между тем в середине декабря 2019 года НБУ увеличил лимит для физлиц-резидентов на такие валютные операции как перевод средств из Украины/на текущие счета нерезидентов-юрлиц, открытые в Украине (кроме инвестиционных счетов), для выполнения собственных обязательств перед нерезидентом по договору страхования жизни; инвестиция за границу; размещение средств на собственном счете за пределами Украины; предоставление нерезиденту займа (возвратной финансовой помощи) в инвалюте с 50 тысяч евро до 100 тысяч евро.

Проблемой для бизнеса пока остается и запрет на перечисление валютной выручки на свой личный счет, но в НБУ обещают этот вопрос решить.

В ближайшей перспективе, со вступлением в силу с 1 июля 2020 года закона о "сплите" небанковские финансовые учреждения также могут получить доступ к валютному межбанковскому рынку и онлайн-покупке инвалюты у финансовых учреждений.

Напомним, ранее Delo.ua рассказывало, что сейчас известно о подготовке к запуску проекта "инвестиционных нянь" от правительства и почему ему пока не суждено стать панацеей для инвестиционного климата Украины.