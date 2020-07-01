Зеленский внес в Раду законопроект об "инвестиционных нянях"

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в Facebook.

Этот законопроект должен закреплять гарантии инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины на 15 лет.

При этом инвестору будут назначать менеджера, уполномоченного на сопровождение в процессе подготовки и реализации проекта.

Кроме того, планируется предоставление дополнительных льгот: освобождение от уплаты налога на прибыль, освобождение от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину нового оборудования.

Также законопроект упростит предоставление в пользование земельных участков, необходимых для реализации проекта.

Строительство или реконструкция смежной инфраструктуры будет происходить за счет государства (автомобильные дороги, электрические и газовые, тепло-, водо- сети, инженерные коммуникации и прочее).

Указано, что общий объем господдержки будет составлять до 30% от суммы инвестиций в проект.

Предполагается, что законопроект будет поддерживать украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых составляет минимум 30 млн евро.

Также инвесторы должны будут создать не менее 150 новых рабочих мест со средней заработной платой работников не менее, чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей сфере в регионе.

Срок реализации проекта должен составлять 5 лет, срок действия специального инвестдоговора с правительством — 15 лет.

Ранее президент Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более $10 млн, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.

Кроме этого, Зеленский заявил, что с теми инвесторами, которые вложат в Украине более $100 млн, государство будет заключать дополнительные договора, согласно которым за каждым таким инвестором закрепят персонального советника.

Delo.ua разбиралось, как будет работать такой проект и что нужно сейчас для его старта. В частности, он будет работать на базе созданного при Кабинете министров в 2016 году Офиса по привлечению инвестиций — UkraineInvest.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин планирует предоставлять персональных менеджеров ("инвестиционных нянь") не только новым инвесторам, которые вложат в экономику более $100 млн, но и тем, которые уже работают в Украине, в частности, большим украинским инвесторам.