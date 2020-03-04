Инвестняня наоборот: кто стоит за давлением на бизнес Тараса Барщовского

В середине февраля 2020 года Главное следственное управление Национальной полиции открыло уголовное производство против компаний ООО "Яблуневий дар" и ООО "Танк Транс", входящих в группу Т.B. Fruit украинского бизнесмена Тараса Барщовского. Последняя — один из крупнейших в Европе и мире переработчиков фруктов и ягод, а также производителей концентрированных соков. Delo.ua разбиралось, что послужило причиной уголовных претензий к ведущему украинскому экспортеру соков, и кто за этим стоит.

С чьей подачи

Уголовное производство в отношении "Яблуневий дар" и "Танк Транс" инициировала финансовая компания "Инвестохиллс Веста", чей адвокат Антон Пономарев значится в качестве потерпевшего. В ноябре 2019 года эта компания на аукционе, проведенном Фондом гарантирования вкладов физических лиц, выкупила права требования 6,19 млрд грн долга "Яблуневий дар" и "Танк Транс" перед ликвидированным "Дельта Банком", а теперь, судя по всему, использует уголовное производство в качестве рычага давления на украинский бизнес. Однако на деле претензии "Инвестохиллс Веста" носят весьма спорный характер.

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Как известно, в 2011–2013 годах "Яблуневый дар" и "Танк Транс" заключили с "Дельта Банком" договоры на четыре кредитные линии на общую сумму 93 млн евро (33 млн евро в 2011 году, 34 и 19,7 млн евро в 2012-м и 6,3 млн евро в 2013-м). Компании исправно выполняли обязательства по кредитам, погашая задолженность в установленные договорами сроки, однако в конце 2014 года сам "Дельта Банк" оказался на грани неплатежеспособности, после чего НБУ отнес его к категории проблемных и ввел своего куратора для контроля за деятельностью финучреждения. В 2015 году регулятор вовсе запустил процесс ликвидации банка.

Незадолго до этого компания "Яблуневий дар" по так называемой схеме "схлопывания" осуществила погашение всей задолженности по указанным кредитным договорам путем зачисления с банком встречных однородных требований. Эта процедура была проведена на законных основаниях в соответствии со статьей 601 Гражданского Кодекса Украины. Кредитные обязательства ООО "Яблуневий дар" были обменены на $60 млн депозитных средств компании Cargill Financial Services, которая путем такого "взаимозачета" решила проблему с возвратом своего депозита в "Дельта Банке".

Однако в дальнейшем "Дельта Банк" и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сочли такое погашение кредитов ненадлежащим и обжаловали заявления компании о проведении зачисления в судах, одновременно обратившись с исками о взыскании задолженности по кредитным договорам. В конечном итоге это вылилось в продажу права требования долга "Яблуневий дар" и "Танк Транс" на аукционе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"В 2019 году Верховный суд решил, что эту процедуру нельзя было проводить из-за конвертации доллара в евро. Я с этим не согласен. Одновременно Фонд гарантирования вкладов продал на аукционе пул активов "Дельта Банка", который выкупила частная компания — отмечает основатель и владелец группы компаний Т.В. Fruit Тарас Барщовский. — На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны "Дельта Банка" и Фонда гарантирования вкладов". Также он добавил, что список должников "Дельта Банка" можно свободно проверить, и среди них компаний "Яблуневий дар" и "Танк Транс" нет, так как право требования было продано.

Тарас Барщовский

Действительно, согласно информации на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 января 2020 года в списке должников "Дельта Банка", которые должны вернуть долг в соответствии с решением суда, компаний "Яблуневий дар" и "Танк Транс" нет.

Согласно данным ЕРДР, Антон Пономарев, указанный потерпевшим в открытом уголовном производстве, выступает заявителем во всех уголовных и судебных делах в интересах "Инвестохиллс Веста". Сама финансовая компания зарегистрирована в 2017 году (код ЕГРПОУ 41264766). Она скупает в банках-банкротах долги и затем занимается их взысканием и урегулированием.

По данным аналитической системы YouControl, конечным бенефициаром компании указан кипрский предприниматель Антониоу Константинос. Пикантность же ситуации в том, что учредителем "Инвестохиллс Веста" является Андрей Волков — экс-глава Нацкомфинуслуг и экс-глава "Альфа Банка", а также основатель и управляющий партнер компании Investohills Partners (код ЕГРПОУ 42554108), зарегистрированной в 2018 году с конечным бенефициаром в лице того же Антониоу Константиноса (по данным YouControl). Согласно информации на сайте Investohills Partners, основной фокус деятельности компании — "проблемные активы и специальные ситуации".

Похоже, именно о такой "специальной ситуации" идет речь в истории с компаниями Тараса Барщовского. Выкупив спорные права требования долга, "Инвестохиллс Веста" в качестве меры давления на "Яблуневий дар" и "Танк Транс" инициирует уголовное разбирательство. Это тем более странно, что на данный момент в судах уже рассматривается несколько исков между новым кредитором и компаниями по взысканию задолженности по договорам с "Дельта Банком".

По мнению юристов Т.B. Fruit, требования нового кредитора носят необоснованный характер. Как объяснил Игорь Кулак, партнер адвокатского объединения Ratio Legis, предоставляющего правовую помощь группе компаний Т.B. Fruit, с 2014 года, когда Генпрокуратура начала расследование по делу о расхищении имущества "Дельта Банка", в качестве свидетелей по данному делу допрашивались должностные лица ООО "Яблуневий дар" по поводу кредитных взаимоотношений общества с банком. Никаких нарушений законодательства со стороны компании правоохранительным органом не установлено.

О заказном характере уголовного производства свидетельствует и описание обстоятельств, которые, по мнению Нацполиции, указывают на совершение уголовного правонарушения. Формулировка "должностные лица ООО "Яблуневый дар" и ООО "Танк Транс" под видом получения кредитов завладели денежными средствами АО "Дельта Банк" не соответствует действительности, ведь до момента введения в банке временной администрации в марте 2015 года обе компании, как указывалось выше, погашали взятые кредиты и платили начисленные проценты, что полностью опровергает утверждение о завладении денежными средствами банка.

По какому праву?

В то же время, утверждают юристы T.B. Fruit, "Инвестохиллс Веста" не может являться потерпевшим в данном производстве, поскольку "Яблуневий дар" и "Танк Транс" никаких кредитных договоров с этой компанией не заключали.

"Компании "Яблуневый дар" и "Танк Транс" готовы сотрудничать с правоохранителями, однако возникает сомнение в непредвзятости следователей, о чем свидетельствует изначально явно заказной характер такого уголовного производства", — говорит Игорь Кулак.

Представители компании в этой связи задаются вопросом к Главному следственному управлению Национальной полиции Украины, которое в данном случае выступило своеобразной инвестиционной "антиняней" по отношению к одному из крупных экспортеров и налогоплательщика страны.

К началу 2020 года география экспорта T.B. Fruit насчитывает 40 стран мира, среди которых труднодоступные для украинского производителя рынки США, Европы, Японии, Израиля.

Сегодня компания занимает 9−12 % мирового рынка яблочного концентрата, и каждая 10-я бутылка сока в мире делается из концентрата T.B. Fruit. Концентрированные соки производства T.B. Fruit поставляются глобальным лидерам, таким как Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Refresco, Eckes-Granini. В Украине из концентрата T.B. Fruit изготавливаются соки "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Rich, "Живчик".

В состав группы входят 7 заводов по переработке фруктов, овощей и ягод (Украина, Польша, Молдова), агрокультура, транспортно-логистический, инжиниринговый бизнес, компания по изготовлению деревянных поддонов, а также собственная торговая марка соков прямого отжима Galicia.