Экономика 1 час назад

Рада провалила отсрочку введения кассовых аппаратов для "упрощенцев" на год

При рассмотрении в комитете в законопроект добавили привязку условия для "упрощенки" к размеру "минималки", но голосов в зале ВР для принятия не хватило

Верховная Рада. Фото: Министерство обороны Верховная Рада. Фото: Министерство обороны
Верховная Рада. Фото: Министерство обороны

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, до 1 января 2022 года.

Как передает "Интерфакс-Украина", за его принятие за основу и в целом проголосовали лишь 212 депутатов при необходимом минимуме в 226, несмотря на то, что документ был подан представителями всех фракций.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Замглавы профильного комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, представляя законопроект, сообщил, что комитет 4 ноября решил внести в него дополнительные правки, привязав размер максимального годового дохода физлиц-предпринимателей для работы на упрощенной системе налогообложения к размеру минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.

В частности, по его словам, для I группы было предложено повысить его с нынешних 1 млн грн (до 2 апреля этого года — 0,3 млн грн) до 245 минзарплат, что с 1 января 2021 года составит 1,47 млн грн. Для II группы было предусмотрено повышение с 5 млн грн (было 1,5 млн грн) до 1230 минзарплат (7,38 млн грн), для III группы — с 7 млн грн (было 5 млн грн) до 1720 минзарплат (10,32 млн грн).

Читайте также:
Из-за РРО цены на отдых в Кирилловке и на Арабатской Стрелке могут вырасти на 20-30%

Помимо этого, комитет предложил повысить с 1 млн грн до 820 минзарплат (4,92 млн) годовой доход, при превышении которого любой "упрощенец" независимо от вида деятельности должен применять кассовый аппарат.

Напомним, в сентябре 2019 года Рада сделала обязательным использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса.

Первый этап их введения стартовал с 1 августа, а с 1 января 2021 года их использование для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным. Для всех ФЛП-плательщиков единого налога обязательное применение РРО предусмотрено с 1 апреля 2021 года.

Накануне председатель парламента Дмитрий Разумков выражал уверенность, что Рада 4 ноября все отстрочит обязательность РРО на год.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

57% украинцев поддерживают инициативу Зеленского разогнать КСУ — опрос
57% украинцев поддерживают инициативу Зеленского разогнать КСУ — опрос
Из-за РРО цены на отдых в Кирилловке и на Арабатской Стрелке могут вырасти на 20-30%
Из-за РРО цены на отдых в Кирилловке и на Арабатской Стрелке могут вырасти на 20-30%
Рада 4 ноября отсрочит введение кассовых аппаратов для "упрощенцев" на год — Разумков
Рада 4 ноября отсрочит введение кассовых аппаратов для "упрощенцев" на год — Разумков
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На выборах президента США лидирует Джо Байден: почему говорить о его победе рано

  3. "Война — площадка для рекламы оружия": как завод "Маяк" ушел от магнитофонов к пулеметам

  4. В Украине доходность молока установила исторический антирекорд

  5. Оправданный в суде Италии нацгвардеец Маркив возвращается в Украину

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...