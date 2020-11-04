Рада провалила отсрочку введения кассовых аппаратов для "упрощенцев" на год

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, до 1 января 2022 года.

Как передает "Интерфакс-Украина", за его принятие за основу и в целом проголосовали лишь 212 депутатов при необходимом минимуме в 226, несмотря на то, что документ был подан представителями всех фракций.

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Замглавы профильного комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, представляя законопроект, сообщил, что комитет 4 ноября решил внести в него дополнительные правки, привязав размер максимального годового дохода физлиц-предпринимателей для работы на упрощенной системе налогообложения к размеру минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.

В частности, по его словам, для I группы было предложено повысить его с нынешних 1 млн грн (до 2 апреля этого года — 0,3 млн грн) до 245 минзарплат, что с 1 января 2021 года составит 1,47 млн грн. Для II группы было предусмотрено повышение с 5 млн грн (было 1,5 млн грн) до 1230 минзарплат (7,38 млн грн), для III группы — с 7 млн грн (было 5 млн грн) до 1720 минзарплат (10,32 млн грн).

Помимо этого, комитет предложил повысить с 1 млн грн до 820 минзарплат (4,92 млн) годовой доход, при превышении которого любой "упрощенец" независимо от вида деятельности должен применять кассовый аппарат.