Из-за РРО цены на отдых в Кирилловке и на Арабатской Стрелке могут вырасти на 20-30%

В связи с введением обязательного использования регистраторов расчетных операций (РРО) отдых в Кирилловке и на Арабатской Стрелке может подорожать сразу на 20-30%. При этом потенциальный рост цен на услуги отелей и баз отдыха связан большей частью со сложностью внедрения и ведения РРО в условиях малого отельного бизнеса, а не с размерами налогов и сборов, пишет РИА Мелитополь.

Так, согласно принятому в прошлом году закону, использование РРО стало обязательным с 1 января 2021 года для 2-й и 3-й групп ФЛП-единщиков, к коим и принадлежат большинство легально работающих объектов временного проживания на курортах Азовского моря в Украине.

При этом хоть микробизнесу и предложили бесплатное программное РРО в смартфоне, но несмотря на декларативную бесплатность ПРРО в смартфоне от налоговой, это нововведение с большой вероятностью существенно скажется на себестоимости отельных услуг и соответственно ценах на проживание на море для конечного потребителя.

"Формально введение РРО не добавит прямых налоговых платежей владельцам большинства туристического жилья Кирилловки и Арабатской Стрелки. Причина простая: при средней продолжительности сезона в 60 суток и средней цене номера 1000 грн в сутки за границы второй группы единого налога выйдут только базы, имеющие более 80 номеров с удобствами, за границы третьей — более 100. И то, при условии полной загрузки и добросовестного ведения налоговой отчётности. То есть, налогов базы отдыха в большинстве своем платить больше не станут. Но вот стоимость услуг квалифицированного бухгалтера плюс стоимость платных решений ПРРО или классического кассового аппарата может оказаться болезненной для небольших легально работающих отелей и гостевых домов. Понятное дело, что каждый будет экономить, как может, включая сезонный найм бухгалтера, попытку вести кассу самостоятельно по инструкциям из сети интернет, отказ от работы с наличными за границами сезона, аутсорсорсинг и т.д. Но в целом, микробизнес или уйдет в тень, или переложит эти затраты на плечи потребителя. Не говоря уже о том, что в этом году практически никто не повышал цены, то есть на следующий год стоит ожидать учёт индекса инфляции в ценах в двойном объеме. Таким образом, при плохом раскладе жилье в Кирилловке и на подобных сезонных курортах действительно может подорожать сразу на 20-30%", поясняет Евгений Смельчаков, главный редактор сайтов Кирилловка.Укр и НМП "Арабатская Стрелка".

То есть за рост административной нагрузки в очередной раз заплатит потребитель, а теневой бизнес получит ещё больше преимуществ перед легально работающими мини-отелями и гостевыми домами.

"На сегодняшний день проблема РРО у микробизнеса, в основном, связана с непониманием нашего чересчур сложного и неоднозначного налогового законодательства и тем более всех требований к ведению кассы. В итоге, без помощи грамотного бухгалтера, который явно не по карману мини-отелю из 5 номеров, все это грозит вылиться во множество ошибок и, как следствие, огромным штрафам... Если добавить сюда обязательную фискализацию безналичных платежей, осуществленных с помощью банковских карт и финансовых посредников, необходимость их отличать от полноценного безналичного расчета, получим чистой воды хаос в головах предпринимателей с перспективами штрафов за каждую мелочь", — добавляет владелец мини-отеля на 8 номеров, Анатолий Федун.

Напомним, что в Верховную Раду уже подан законопроект, который переносит обязательное использование РРО на 2022 год. Но сам факт обязательного использования РРО грозит полным переформатированием рынка внутреннего морского туризма в Украине.