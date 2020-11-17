В Киеве проходит протест предпринимателей под Радой, произошли столкновения (ВИДЕО)

В Киеве утром во вторник, 17 ноября, проходит масштабная акция протеста под зданием Верховной Рады.
В ходе протеста произошли столкновения, сообщает "РБК-Украина".
В частности, под Радой протестуют предприниматели.
Указано, что представители движения SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. В связи с этим Нацгвардия и Нацполиция пыталась сделать коридор для нардепов, чтобы они могли пройти.
Протестующие выступают против введения кассовых аппаратов.
Напомним, в Украине продолжают протестовать против введения карантина выходного дня. В Киеве, Николаеве и Ровно 16 ноября вышли на протест предприниматели.
Также в Виннице выступили против усиления карантина, перекрывали центральную улицу.
Ранее Кабинет министров утвердил введение карантина выходного дня.
Однако Львов, Ровно, Черкассы отказались вводить карантин выходного дня.