Одесские предприниматели перекрыли дорогу в знак протеста против карантина (ФОТО, ВИДЕО)

14 ноября в Одессе предприниматели, торгующие на Киевском рынке, перекрыли проезд по проспекту Академика Глушко.

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Как сообщает "Думская", в акции протеста приняли участие десятки предпринимателей, которые протестовали против запрета на работу в связи с введением карантина выходного дня.

По информации издания, 14 ноября по требованию администрации рынка почти все ларьки, в которых торгуют одеждой и обувью, с утра были закрыты.

Те же, кто ослушался, спокойно проработали недолго — пришли люди, которые убедительно настояли соблюдать карантин.

В то же время стоящие по соседству павильоны с продуктами питания продолжали работать. Карантинные требования на них не распространяются.

Продавцы одежды считают это несправедливым. Предприниматели устроили стихийную акцию протеста на рынке, после чего двинулись на проезжую часть.

Аналогичная акция прошла в Николаеве 27 октября, где прошел "Мирный митинг", на котором работники заведений общественного питания и сферы культуры просили разрешить им работать после вхождения города в "красную" зону карантина по коронавирусу.

Как сообщалось ранее, 11 ноября в правительственном квартале Киева представители ресторанного бизнеса и кинематографической отрасли устроили акцию протеста против введения карантина выходного дня или любого другого локдауна.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 30 октября установила новое эпидемическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью COVID-19.