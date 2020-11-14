Общество 1 час назад

Одесские предприниматели перекрыли дорогу в знак протеста против карантина (ФОТО, ВИДЕО)

В акции протеста приняли участие десятки предпринимателей, которые протестовали против запрета на работу в связи с введением карантина выходного дня

Фото: "Думская" Фото: "Думская"
Фото: "Думская"

14 ноября в Одессе предприниматели, торгующие на Киевском рынке, перекрыли проезд по проспекту Академика Глушко.

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Как сообщает "Думская", в акции протеста приняли участие десятки предпринимателей, которые протестовали против запрета на работу в связи с введением карантина выходного дня.

По информации издания, 14 ноября по требованию администрации рынка почти все ларьки, в которых торгуют одеждой и обувью, с утра были закрыты.

Те же, кто ослушался, спокойно проработали недолго — пришли люди, которые убедительно настояли соблюдать карантин.

В то же время стоящие по соседству павильоны с продуктами питания продолжали работать. Карантинные требования на них не распространяются.

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Продавцы одежды считают это несправедливым. Предприниматели устроили стихийную акцию протеста на рынке, после чего двинулись на проезжую часть.

Аналогичная акция прошла в Николаеве 27 октября, где прошел "Мирный митинг", на котором работники заведений общественного питания и сферы культуры просили разрешить им работать после вхождения города в "красную" зону карантина по коронавирусу.

Как сообщалось ранее, 11 ноября в правительственном квартале Киева представители ресторанного бизнеса и кинематографической отрасли устроили акцию протеста против введения карантина выходного дня или любого другого локдауна.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 30 октября установила новое эпидемическое зонирование в Украине на основе ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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