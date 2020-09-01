Под Кабмином устроили рейв против запрета ночной жизни из-за карантина (ВИДЕО)

В Киеве, под зданием Кабинета министров, состоялась акция протеста с требованием снять ограничение работы до 23:00, которое действует для ночных клубов и кафе.

На рейв под домом правительства больше сотни человек — собравшиеся танцевали и держали плакаты с лозунгами "За чей счет сидеть дома?", Save the Rave, "Клубы, бары, рестораны — в них тоже работают чьи-то папы и мамы", "Я настраивал звук, а теперь настраиваюсь на депрессию".

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Как рассказал Пятому каналу один из организаторов акции Олег Некрасов, основное требование "митингующих" — требование о помощи. По его словам, украинское правительство копирует страны Запада, но не полностью, а только "запрещают работать, не предлагая альтернативы, не давая и не обещая поддержки". При этом для собравшихся играла DJ Анастасия Топольская (Nastya Beauty), жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко.

Кроме того, организаторы обратились к президенту Владимиру Зеленскому и пообещали провести следующую акцию 3 сентября

Напомним, что 15 июля, около здания Кабинета министров Украины предприниматели выстроили стулья и диваны в ряды. Отмечалось, что они символизировали пустые заведения. Помимо этого, 13 июля представители бизнеса курортного поселка Коблево в Николаевской области провели акцию протеста с требованием отменить карантинные ограничения работы развлекательных заведений после 23:00.

Акция началась в 15:00 на участке трассы М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" возле автостанции Коблево. В рамках митинга предприниматели перекрыли дорогу: люди безостановочно ходят через пешеходный переход, но при этом по договоренности с полицией делают перерывы и пропускают машины.