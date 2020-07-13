В Коблево предприниматели перекрыли дорогу на Одессу из-за запрета на работу после 23:00

Сегодня, 13 июля 2020 года, представители бизнеса курортного поселка Коблево в Николаевской области проводят акцию протеста с требованием отменить карантинные ограничения работы развлекательных заведений после 23:00. Об этом сообщают "НикВести".

Акция началась в 15:00 на участке трассы М-14 "Одесса — Мелитополь — Новоазовск" возле автостанции Коблево. В рамках митинга предприниматели перекрыли дорогу: люди безостановочно ходят через пешеходный переход, но при этом по договоренности с полицией делают перерывы и пропускают машины.

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Основное требование митингующих — приезд президента Владимира Зеленского и смягчение карантинных мер, по которым Кабмин ограничил работу кафе, ресторанов и ночных клубов до 23.00.

"На несколько часов перекрываем трассу М-14 на пешеходном переходе. Желающие могут подготовить плакаты с посланием и тезисами. Приглашаются как работники всего берега, так и жители села Коблево", — заявили организаторы.

Основным требованием акции является введение смягчений против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Но помимо этого участники также хотят личного приезда президента или премьер-министра.

Бизнесмены подчеркивают, что вводить ограничение работы ночных заведений — нелогично, поскольку днем тысячи туристов контактируют друг с другом, не соблюдая социальной дистанции и не используя средств защиты.

"Нас оставили без работы. Днём тысячи людей вплотную на пляже лежат, как селёдки, — вируса нет, но после 23:00 правительство решило, что нельзя посещать кафе рестораны, так как ходит коронавирус. Это необъяснимо", — возмущаются протестующие.

Митингующие заявили, что будут блокировать дорогу до тех пор, пока к ним не приедут представители власти. По состоянию на 15:40 на участке трассы "Николаев-Одесса" в районе Коблево образовалась пробка на несколько километров.

Напомним, начиная с 8 июля 2020 года Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

В то же время новое постановление позволяет заведениям работать на доставку без ограничений. Также запрет не касается кинотеатров.