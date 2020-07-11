Кабмин запретил работу заведений после 23:00 — в Киеве закрыли 5 клубов

Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Соответствующее постановление №588 от 8 июля опубликовано на Правительственном портале.

Указано, что новое постановление дополняет постановление от 20 мая, которым вводился адаптивный карантин.

"Вчера вечером поздно [10 июля] появилась публикация и уже были "рейды" по заведениям. Так, согласно этому постановлению, все заведения могут работать только до 23:00", — отметила руководящий партнер юридической компании "Миллер" Карина Панченко.

По ее словам, юридическая сила постановления Кабмина имеет приоритет перед распоряжением городских властей. В то же время региональные штабы могут только внести изменения в это распоряжение.

"Получается, что каждая область принимает свои решения об ослаблении и усилении карантина, но пока таких решений нет, после принятого постановления правительства, оно действует для всех", — добавила Панченко.

В то же время новое постановление позволяет заведениям работать на доставку без ограничений. Также запрет не касается кинотеатров.

В то же время стало известно, что после того, как в Киеве закрыли 4 ночных клуба за работу после 22:00, была прекращена работа еще одного ночного заведения — стриптиз-клуба Dolls, который работал позже установленного срока.

"Ночной стриптиз-клуб "Dolls". Представители муниципальной охраны совместно с Госпродпотребслужбой проверили, как соблюдают карантин в ночное время развлекательные заведения. Оказалось — никак. Десятки девушек-танцовщиц и несколько посетителей. О масках здесь не слышали", — сообщила пресс-служба Муниципальной охраны в Киеве в Facebook.

Как отмечается, это заведение закрыли, а на нарушителей составили административный протокол.

Напомним, 1 июля КГГА запретила заведениям работать после 22:00, мотивируя это повышением уровня заболеваемости в Киеве.

Но уже 6 июля мэр Киева Виталий Кличко сказал, что учреждения могут возобновить работу после 22:00, а документ об этом опубликовали только 8 июля.