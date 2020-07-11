Происшествия 1 час назад

Кабмин запретил работу заведений после 23:00 — в Киеве закрыли 5 клубов

Правительство запретило ресторанам и барам работать после 23:00

Киевский стриптиз-клуб Dolls закрыли. Фото: facebook.com/munohorona Киевский стриптиз-клуб Dolls закрыли. Фото: facebook.com/munohorona
Киевский стриптиз-клуб Dolls закрыли. Фото: facebook.com/munohorona

Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Соответствующее постановление №588 от 8 июля опубликовано на Правительственном портале.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что новое постановление дополняет постановление от 20 мая, которым вводился адаптивный карантин.

"Вчера вечером поздно [10 июля] появилась публикация и уже были "рейды" по заведениям. Так, согласно этому постановлению, все заведения могут работать только до 23:00", — отметила руководящий партнер юридической компании "Миллер" Карина Панченко.

По ее словам, юридическая сила постановления Кабмина имеет приоритет перед распоряжением городских властей. В то же время региональные штабы могут только внести изменения в это распоряжение.

"Получается, что каждая область принимает свои решения об ослаблении и усилении карантина, но пока таких решений нет, после принятого постановления правительства, оно действует для всех", — добавила Панченко.

Читайте также:
В Украине за сутки коронавирусом заболели 800 человек, а выздоровел — 861

В то же время новое постановление позволяет заведениям работать на доставку без ограничений. Также запрет не касается кинотеатров.

В то же время стало известно, что после того, как в Киеве закрыли 4 ночных клуба за работу после 22:00, была прекращена работа еще одного ночного заведения — стриптиз-клуба Dolls, который работал позже установленного срока.

"Ночной стриптиз-клуб "Dolls". Представители муниципальной охраны совместно с Госпродпотребслужбой проверили, как соблюдают карантин в ночное время развлекательные заведения. Оказалось — никак. Десятки девушек-танцовщиц и несколько посетителей. О масках здесь не слышали", — сообщила пресс-служба Муниципальной охраны в Киеве в Facebook.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

Как отмечается, это заведение закрыли, а на нарушителей составили административный протокол.

Напомним, 1 июля КГГА запретила заведениям работать после 22:00, мотивируя это повышением уровня заболеваемости в Киеве.

Но уже 6 июля мэр Киева Виталий Кличко сказал, что учреждения могут возобновить работу после 22:00, а документ об этом опубликовали только 8 июля.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Степанов назвал испытываемые в Украине лекарства от коронавируса
В Украине за сутки коронавирусом заболели 800 человек, а выздоровел — 861
В Украине за сутки коронавирусом заболели 800 человек, а выздоровел — 861
В Украине за сутки коронавирусом заразились 819 человек — Минздрав
В Украине за сутки коронавирусом заразились 819 человек — Минздрав
Загрузка...
Новое видео
Николай Тимощук: об устойчивости компаний, спросе на UNIT.City и человеке будущего / Delo.UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине начался сбор ранних яблок: садоводы объявили новые цены

  3. В Украине за сутки коронавирусом заболели 800 человек, а выздоровел — 861

  4. Верховная Рада внеочередно соберется 13 июля по требованию Зеленского

  5. На пляже в Египте одновременно утонули 11 человек

Загрузка...