В Украине за сутки коронавирусом заболели 800 человек, а выздоровел — 861

По состоянию на 9:00 субботы, 11 июля, в Украине было 52 тысячи 843 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1372 летальные, 25 тысяч 661 пациент выздоровел.
За прошедшие сутки зафиксировано 800 новых случаев коронавируса, 861 человек выздоровел, а 27 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 786 тысяч 402 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2081 случай;
Волынская область — 2987 случаев;
Днепропетровская область — 1140 случаев;
Донецкая область — 758 случаев;
Житомирская область — 1521 случай;
Закарпатская область — 3842 случая;
Запорожская область — 612 случаев;
Ивано-Франковская область — 2971 случай;
Кировоградская область — 670 случаев;
город Киев — 6115 случаев;
Киевская область — 2986 случаев;
Львовская область — 6882 случая;
Луганская область — 93 случая;
Николаевская область — 477 случаев;
Одесская область — 2141 случай;
Полтавская область — 331 случай;
Ровенская область — 4520 случаев;
Сумская область — 337 случаев;
Тернопольская область — 2217 случаев;
Харьковская область — 2621 случай;
Херсонская область — 204 случая;
Хмельницкая область — 888 случаев;
Черновицкая область — 5117 случаев;
Черкасская область — 738 случаев;
Черниговская область — 594 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 11 июля в Центр поступило 1046 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 100 тысяч 649 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на утро 10 июля в Украине было выявлено 52 тысячи 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1345 летальных, а 24 тысячи 800 пациентов выздоровели.