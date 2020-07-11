В Украине за сутки коронавирусом заболели 800 человек, а выздоровел — 861

По состоянию на 9:00 субботы, 11 июля, в Украине было 52 тысячи 843 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1372 летальные, 25 тысяч 661 пациент выздоровел.

За прошедшие сутки зафиксировано 800 новых случаев коронавируса, 861 человек выздоровел, а 27 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 786 тысяч 402 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2081 случай;

Волынская область — 2987 случаев;

Днепропетровская область — 1140 случаев;

Донецкая область — 758 случаев;

Житомирская область — 1521 случай;

Закарпатская область — 3842 случая;

Запорожская область — 612 случаев;

Ивано-Франковская область — 2971 случай;

Кировоградская область — 670 случаев;

город Киев — 6115 случаев;

Киевская область — 2986 случаев;

Львовская область — 6882 случая;

Луганская область — 93 случая;

Николаевская область — 477 случаев;

Одесская область — 2141 случай;

Полтавская область — 331 случай;

Ровенская область — 4520 случаев;

Сумская область — 337 случаев;

Тернопольская область — 2217 случаев;

Харьковская область — 2621 случай;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 888 случаев;

Черновицкая область — 5117 случаев;

Черкасская область — 738 случаев;

Черниговская область — 594 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 11 июля в Центр поступило 1046 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 100 тысяч 649 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 10 июля в Украине было выявлено 52 тысячи 43 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1345 летальных, а 24 тысячи 800 пациентов выздоровели.