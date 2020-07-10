В Украине за сутки коронавирусом заразились 819 человек — Минздрав

По состоянию на 9:00 понедельника, 10 июля 2020 года, в Украине выявлено 52 043 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1345 летальных, а 24 800 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 819 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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Всего в стране было проведено 773 831 тестирования при помощи метода ПЦР.

В частности, по регионам выявленные случаи коронавирусной болезни следующие:

Винницкая область — 2060 случаев;

Волынская область — 2932 случая;

Днепропетровская область — 1137 случаев;

Донецкая область — 751 случай;

Житомирская область — 1512 случаев;

Закарпатская область — 3734 случаев;

Запорожская область — 610 случаев;

Ивано-Франковская область — 2915 случаев;

Кировоградская область — 670 случаев;

город Киев — 5990 случая;

Киевская область — 2940 случаев;

Львовская область — 6763 случаев;

Луганская область — 90 случая;

Николаевская область — 467 случай;

Одесская область — 2108 случаев;

Полтавская область — 330 случаев;

Ровенская область — 4454 случаев;

Сумская область — 332 случая;

Тернопольская область — 2174 случаев;

Харьковская область — 2577 случай;

Херсонская область — 203 случая;

Хмельницкая область — 881 случаев;

Черновицкая область — 5096 случая;

Черкасская область — 725 случаев;

Черниговская область — 592 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 10 июля в Центр поступило 1093 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 99 603 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины выделил дополнительные деньги из Фонда борьбы с коронавирусом для закупки оборудования для приемных отделений опорных больниц. В частности, правительство одобрило выделение 5,3 млрд грн на районные больницы.