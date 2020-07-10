В Украине за сутки коронавирусом заразились 819 человек — Минздрав

По состоянию на 9:00 понедельника, 10 июля 2020 года, в Украине выявлено 52 043 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1345 летальных, а 24 800 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 819 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Всего в стране было проведено 773 831 тестирования при помощи метода ПЦР.
В частности, по регионам выявленные случаи коронавирусной болезни следующие:
Винницкая область — 2060 случаев;
Волынская область — 2932 случая;
Днепропетровская область — 1137 случаев;
Донецкая область — 751 случай;
Житомирская область — 1512 случаев;
Закарпатская область — 3734 случаев;
Запорожская область — 610 случаев;
Ивано-Франковская область — 2915 случаев;
Кировоградская область — 670 случаев;
город Киев — 5990 случая;
Киевская область — 2940 случаев;
Львовская область — 6763 случаев;
Луганская область — 90 случая;
Николаевская область — 467 случай;
Одесская область — 2108 случаев;
Полтавская область — 330 случаев;
Ровенская область — 4454 случаев;
Сумская область — 332 случая;
Тернопольская область — 2174 случаев;
Харьковская область — 2577 случай;
Херсонская область — 203 случая;
Хмельницкая область — 881 случаев;
Черновицкая область — 5096 случая;
Черкасская область — 725 случаев;
Черниговская область — 592 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 10 июля в Центр поступило 1093 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 99 603 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины выделил дополнительные деньги из Фонда борьбы с коронавирусом для закупки оборудования для приемных отделений опорных больниц. В частности, правительство одобрило выделение 5,3 млрд грн на районные больницы.