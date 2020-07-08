Финансы 1 час назад

Кабмин выделил 5,3 млрд грн на оборудование для приемных отделений райбольниц

Деньги обещают направить на закупки томографов, эндоскопов, агиографических систем для кардиологии

Больница. Фото: 24tv.ua Больница. Фото: 24tv.ua
Больница. Фото: 24tv.ua

Кабинет министров Украины выделил дополнительные деньги из Фонда борьбы с коронавирусом для закупки оборудования для приемных отделений опорных больниц.

В частности, правительство одобрило выделение 5,3 млрд грн на районные больницы, сообщает пресс-служба Кабмина.

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"Конечно, тот уровень оборудования, который там сейчас — это просто недопустимая ситуация. Потому что это ургентные отделения, где спасается жизнь людей... Деньги будут направлены на закупки томографов, эндоскопов, агиографических систем для кардиологии", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сотни украинских больниц в больших городах и небольших городках "смогут получить сотни приборов для спасения жизни украинцев".

Напомним, на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине уже потратили 19 млрд грн, при этом большую часть из них направили на выплаты по безработице.

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Ранее власти начали выплаты семьям медиков, умерших в борьбе с COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 среды, 8 июля, в Украине было 50 тысяч 414 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1306 летальных, 23 тысячи 119 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 807 новых случаев коронавируса, 926 человек выздоровели, а 23 — умерли.

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