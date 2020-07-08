В Украине за сутки от коронавируса выздоровели рекордные 926 человек

По состоянию на 9:00 среды, 8 июля, в Украине было 50 тысяч 414 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1306 летальных, 23 тысячи 119 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 807 новых случаев коронавируса, 926 человек выздоровели, а 23 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего проведено 745 тысяч 313 ​​тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2002 случая;

Волынская область — 2825 случаев;

Днепропетровская область — 1120 случаев;

Донецкая область — 713 случаев;

Житомирская область — 1484 случая;

Закарпатская область — 3533 случая;

Запорожская область — 599 случаев;

Ивано-Франковская область — 2797 случаев;

Кировоградская область — 664 случая;

город Киев — 5779 случаев;

Киевская область — 2853 случая;

Львовская область — 6562 случая;

Луганская область — 87 случаев;

Николаевская область — 463 случая;

Одесская область — 1984 случая;

Полтавская область — 326 случаев;

Ровенская область — 4304 случая;

Сумская область — 323 случая;

Тернопольская область — 2142 случая;

Харьковская область — 2466 случаев;

Херсонская область — 201 случай;

Хмельницкая область — 863 случая;

Черновицкая область — 5051 случай;

Черкасская область — 695 случаев;

Черниговская область — 578 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 8 июля в Центр поступило 1170 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 97 тысяч 356 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине было 49 тысяч 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальные, а 22 тысячи 193 пациента выздоровели.