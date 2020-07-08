В Украине за сутки от коронавируса выздоровели рекордные 926 человек

По состоянию на 9:00 среды, 8 июля, в Украине было 50 тысяч 414 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1306 летальных, 23 тысячи 119 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 807 новых случаев коронавируса, 926 человек выздоровели, а 23 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего проведено 745 тысяч 313 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2002 случая;
Волынская область — 2825 случаев;
Днепропетровская область — 1120 случаев;
Донецкая область — 713 случаев;
Житомирская область — 1484 случая;
Закарпатская область — 3533 случая;
Запорожская область — 599 случаев;
Ивано-Франковская область — 2797 случаев;
Кировоградская область — 664 случая;
город Киев — 5779 случаев;
Киевская область — 2853 случая;
Львовская область — 6562 случая;
Луганская область — 87 случаев;
Николаевская область — 463 случая;
Одесская область — 1984 случая;
Полтавская область — 326 случаев;
Ровенская область — 4304 случая;
Сумская область — 323 случая;
Тернопольская область — 2142 случая;
Харьковская область — 2466 случаев;
Херсонская область — 201 случай;
Хмельницкая область — 863 случая;
Черновицкая область — 5051 случай;
Черкасская область — 695 случаев;
Черниговская область — 578 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 8 июля в Центр поступило 1170 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 97 тысяч 356 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине было 49 тысяч 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальные, а 22 тысячи 193 пациента выздоровели.