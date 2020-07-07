В Украине за сутки коронавирусом заболели 564 человека — Минздрав

По состоянию на 9:00 вторника, 7 июля, в Украине выявлено 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1283 летальных, а 22 193 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 564 человека. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего в стране было проведено 731 858 тестирования при помощи метода ПЦР.

В частности, по регионам выявленные случаи коронавирусной болезни следующие:

Винницкая область — 1979 случаев;

Волынская область — 2788 случая;

Днепропетровская область — 1116 случаев;

Донецкая область — 686 случай;

Житомирская область — 1469 случаев;

Закарпатская область — 3458 случаев;

Запорожская область — 598 случаев;

Ивано-Франковская область — 2744 случаев;

Кировоградская область — 663 случаев;

город Киев — 5665 случая;

Киевская область — 2809 случаев;

Львовская область — 6445 случаев;

Луганская область — 85 случая;

Николаевская область — 461 случай;

Одесская область — 1919 случаев;

Полтавская область — 325 случаев;

Ровенская область — 4228 случаев;

Сумская область — 321 случая;

Тернопольская область — 2108 случаев;

Харьковская область — 2416 случай;

Херсонская область — 196 случая;

Хмельницкая область — 842 случаев;

Черновицкая область — 5032 случая;

Черкасская область — 678 случаев;

Черниговская область — 576 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 6 июля в Центр поступило 871 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 96 186 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что на сешлдняшний день коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины, которой еще нет.