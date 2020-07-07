В Украине за сутки коронавирусом заболели 564 человека — Минздрав

По состоянию на 9:00 вторника, 7 июля, в Украине выявлено 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1283 летальных, а 22 193 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 564 человека. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Всего в стране было проведено 731 858 тестирования при помощи метода ПЦР.
В частности, по регионам выявленные случаи коронавирусной болезни следующие:
Винницкая область — 1979 случаев;
Волынская область — 2788 случая;
Днепропетровская область — 1116 случаев;
Донецкая область — 686 случай;
Житомирская область — 1469 случаев;
Закарпатская область — 3458 случаев;
Запорожская область — 598 случаев;
Ивано-Франковская область — 2744 случаев;
Кировоградская область — 663 случаев;
город Киев — 5665 случая;
Киевская область — 2809 случаев;
Львовская область — 6445 случаев;
Луганская область — 85 случая;
Николаевская область — 461 случай;
Одесская область — 1919 случаев;
Полтавская область — 325 случаев;
Ровенская область — 4228 случаев;
Сумская область — 321 случая;
Тернопольская область — 2108 случаев;
Харьковская область — 2416 случай;
Херсонская область — 196 случая;
Хмельницкая область — 842 случаев;
Черновицкая область — 5032 случая;
Черкасская область — 678 случаев;
Черниговская область — 576 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 6 июля в Центр поступило 871 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 96 186 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что на сешлдняшний день коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире. Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины, которой еще нет.