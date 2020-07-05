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В Украине нет коллективного иммунитета к COVID-19 — Минздрав

Его формирование возможно только при наличии вакцины

Сейчас коллективного иммунитета к коронавирусу, который вызывает заболевание COVID-19, нет ни в Украине, ни где-либо в мире.

Формирование коллективного иммунитета возможно только при наличии вакцины, заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, говорить о коллективном иммунитете без вакцины к коронавирусу — это средневековый подход.

"Это средневековый подход — когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", — считает замглавы Минздрава.

По состоянию на 9:00 воскресенья, 5 июля, в Украине было 48 тысяч 500 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1249 летальных, 21 тысяча 376 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 823 новых случая коронавируса, 221 человек выздоровел, а 22 — умерли.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали лекарства, которые могут снижать смертность от COVID-19.

Напомним, украинские власти ведут переговоры с правительствами других стран о предварительном заказе вакцины от COVID-19.

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