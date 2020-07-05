В Украине за сутки зафиксировали 823 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 5 июля, в Украине было 48 тысяч 500 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1249 летальных, 21 тысяча 376 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 823 новых случая коронавируса, 221 человек выздоровел, а 22 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 715 тысяч 770 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1951 случай;

Волынская область — 2705 случаев;

Днепропетровская область — 1115 случаев;

Донецкая область — 680 случаев;

Житомирская область — 1461 случай;

Закарпатская область — 3321 случай;

Запорожская область — 597 случаев;

Ивано-Франковская область — 2655 случаев;

Кировоградская область — 658 случаев;

город Киев — 5543 случая;

Киевская область — 2774 случая;

Львовская область — 6197 случаев;

Луганская область — 84 случая;

Николаевская область — 458 случаев;

Одесская область — 1865 случаев;

Полтавская область — 324 случая;

Ровенская область — 4108 случаев;

Сумская область — 317 случаев;

Тернопольская область — 2069 случаев;

Харьковская область — 2348 случаев;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 839 случаев;

Черновицкая область — 5002 случая;

Черкасская область — 661 случай;

Черниговская область — 572 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 5 июля в Центр поступило 926 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 94 тысячи 635 сообщений о подозрении на коронавирус.

Как сообщалось, по состоянию на утро 4 июля в Украине было 47 тысяч 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1227 летальных, 21 тысяча 155 пациентов выздоровели.