В Украине за сутки зафиксировали 823 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 5 июля, в Украине было 48 тысяч 500 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1249 летальных, 21 тысяча 376 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 823 новых случая коронавируса, 221 человек выздоровел, а 22 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 715 тысяч 770 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1951 случай;
Волынская область — 2705 случаев;
Днепропетровская область — 1115 случаев;
Донецкая область — 680 случаев;
Житомирская область — 1461 случай;
Закарпатская область — 3321 случай;
Запорожская область — 597 случаев;
Ивано-Франковская область — 2655 случаев;
Кировоградская область — 658 случаев;
город Киев — 5543 случая;
Киевская область — 2774 случая;
Львовская область — 6197 случаев;
Луганская область — 84 случая;
Николаевская область — 458 случаев;
Одесская область — 1865 случаев;
Полтавская область — 324 случая;
Ровенская область — 4108 случаев;
Сумская область — 317 случаев;
Тернопольская область — 2069 случаев;
Харьковская область — 2348 случаев;
Херсонская область — 196 случаев;
Хмельницкая область — 839 случаев;
Черновицкая область — 5002 случая;
Черкасская область — 661 случай;
Черниговская область — 572 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 5 июля в Центр поступило 926 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 94 тысячи 635 сообщений о подозрении на коронавирус.
Как сообщалось, по состоянию на утро 4 июля в Украине было 47 тысяч 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1227 летальных, 21 тысяча 155 пациентов выздоровели.