В Ровно возобновляют ТРЦ "Экватор" после атаки БпЛА: когда откроется гипермаркет и магазины

Команда торгово-развлекательного центра "Экватор" в Ровно активизировала работы по возобновлению полноценной деятельности после повреждений, которые объект получил в результате падения обломков сбитого беспилотника 16 октября

Как пишет Dilo, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

Процесс восстановления и возвращения к обычному режиму работы будет проходить в три этапа :

Первый этап: В ближайшие 2–3 дня свою работу возобновит гипермаркет «Велмарт».

В ближайшие 2–3 дня свою работу возобновит гипермаркет «Велмарт». Второй этап: В течение нескольких следующих дней постепенно откроют двери большинство магазинов и заведений, расположенных в ТРЦ.

В течение нескольких следующих дней постепенно откроют двери большинство магазинов и заведений, расположенных в ТРЦ. Третий этап: Полноценное восстановление и запуск работы всего торгово-развлекательного центра планируется завершить в течение 4-6 недель.

В пресс-службе подчеркивают, что все службы ТРЦ работают в усиленном режиме ради скорейшего и безопасного принятия посетителей. Актуальные даты поэтапного открытия будут оперативно публиковаться на официальных информационных ресурсах сети.

О ТРЦ "Экватор"

ТРЦ "Экватор" в Ровно - крупнейший торгово-развлекательный центр города регионального значения, который открыл свои двери 28 апреля 2008 года. Общая площадь объекта составляет 42400 кв. м.

ТРЦ входит в национальную сеть "Экватор", которая также представлена в Полтаве, Черновцах и Харькове и совокупно принимает более 10 млн посетителей ежегодно.

Напомним, 16 октября российская атака повлекла за собой значительные разрушения ТРЦ "Экватор" в Ровно. ТРЦ прекратил работу после атаки российских дронов