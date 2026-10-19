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В Ровно возобновляют ТРЦ "Экватор" после атаки БпЛА: когда откроется гипермаркет и магазины
Команда торгово-развлекательного центра "Экватор" в Ровно активизировала работы по возобновлению полноценной деятельности после повреждений, которые объект получил в результате падения обломков сбитого беспилотника 16 октября
Как пишет Dilo, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.
Процесс восстановления и возвращения к обычному режиму работы будет проходить в три этапа :
- Первый этап: В ближайшие 2–3 дня свою работу возобновит гипермаркет «Велмарт».
- Второй этап: В течение нескольких следующих дней постепенно откроют двери большинство магазинов и заведений, расположенных в ТРЦ.
- Третий этап: Полноценное восстановление и запуск работы всего торгово-развлекательного центра планируется завершить в течение 4-6 недель.
В пресс-службе подчеркивают, что все службы ТРЦ работают в усиленном режиме ради скорейшего и безопасного принятия посетителей. Актуальные даты поэтапного открытия будут оперативно публиковаться на официальных информационных ресурсах сети.
О ТРЦ "Экватор"
ТРЦ "Экватор" в Ровно - крупнейший торгово-развлекательный центр города регионального значения, который открыл свои двери 28 апреля 2008 года. Общая площадь объекта составляет 42400 кв. м.
ТРЦ входит в национальную сеть "Экватор", которая также представлена в Полтаве, Черновцах и Харькове и совокупно принимает более 10 млн посетителей ежегодно.
Напомним, 16 октября российская атака повлекла за собой значительные разрушения ТРЦ "Экватор" в Ровно. ТРЦ прекратил работу после атаки российских дронов