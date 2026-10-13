В Днепре после обстрела возобновили поврежденный торговый центр: какие магазины уже работают

В Днепре снова заработал универмаг "Тополь", расположенный на Запорожском шоссе, 56. Здание испытало значительные разрушения вследствие вражеских обстрелов в январе 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Украинский совет торговых центров.

Несмотря на масштабные повреждения, часть комплекса возобновила работу уже через неделю после атаки, тогда как полноценный капитальный ремонт наиболее пострадавшей части здания стартовал в июле.

Строительные работы полностью завершены, а обновленные помещения принимают первых посетителей.

Кто уже возобновил работу в универмаге

На сегодняшний день в обновленном торговом центре уже возобновили работу несколько известных ритейлеров. В частности, для покупателей открылись магазины сетей:

EVA;

ANDI;

"Копейка"

В то же время часть коммерческих площадей укомплектована еще не полностью — определенная часть площадей остается без арендаторов, открыта для новых бизнес-предложений.

Напомним, вечером 10 сентября вражеские войска совершили очередную атаку на Днепр, в результате которой повреждения получили складское помещение продуктовой сети Varus. Этот объект уже терпел разрушения весной текущего года.