Российская армия второй раз за год ударила по складу Varus в Днепре

Вечером 10 сентября вражеские войска совершили очередную атаку на Днепр, в результате которой повреждения получили складское помещение продуктовой сети Varus. Этот объект уже терпел разрушения весной текущего года.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на пресс-службу Varus.

Там отметили, что в результате ночного удара никто из сотрудников не пострадал.

В помещении вспыхнул пожар, однако благодаря оперативной и слаженной работе подразделений ГСЧС огонь удалось усмирить, а часть товарных запасов спасти.

"Помещения пылали, и благодаря оперативной работе команды ГСЧС нам удалось спасти часть запасов. Огромное спасибо спасателям! Мы уже грузим этот товар и везем на полки супермаркетов. Поэтому если вдруг вы почувствуете от упаковки легкий запах дымка — не удивляйтесь, это настоящий аромат нашей с вами силы", — отметили в компании.

В сети подчеркнули, что, несмотря на новые разрушения, Varus продолжает работать и остается рядом с жителями города в это сложное время.

О Varus

Varus – национальная сеть супермаркетов, которую представляет компания "Омега". Первый магазин открылся в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть насчитывает 117 супермаркетов, работает в форматах классических супермаркетов, To Go, Varus Home и развивает онлайн-сервис Varus.UA.

Сеть продуктовых магазинов VARUS в 2025 году увеличила свой товарооборот до 28,8 млрд грн, что на 19,5% больше, чем в 2024 году.

Напомним, ранее Россия атаковала склад сети супермаркетов Varus и уничтожила большое количество товаров. Российская армия нанесла удар по логистическому объекту компании в Киевской области, что повлекло за собой потерю продукции и задержки со снабжением.