Склад Varus в Днепре пострадал из-за российской атаки: это второй удар за месяц (ФОТО)

Масштабный пожар в складском помещении, где хранились продукты питания / ГСЧС

20 мая вторично через месяц российская армия атаковала склад торговой сети Varus в Днепре. Есть погибшие.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил совладелец компании   Руслан Шостак в Facebook.

"Не буду ничего писать об убытках – человеческие жизни невозможно сопоставить с материальными потерями. Это боль, которую невозможно измерить", - написал Шостак.

Руслан Шостак. Фото: .facebook.com/ruslanshostak.ua

Он подчеркнул, что всей командой делают все, чтобы покупатели и партнеры сети не ощутили последствий трагических событий последнего месяца.

Как сообщили в ГСЧС, 2 человека погибли и 6 пострадали в результате российской атаки по Днепру.

Возник масштабный пожар в трехэтажном складском помещении, где хранились продукты питания.

К ликвидации последствий атаки привлечены более 80 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС, в том числе роботизированной.

Напомним, вечером 5 мая российские войска нанесли удар по распределительному центру сети супермаркетов Varus в Днепре. Тогда тоже погибли люди.

О Varus

Varus – национальная сеть супермаркетов, которую представляет компания "Омега". Первый магазин открылся в 2003 году в Днепре. В настоящее время сеть насчитывает 117 супермаркетов, работает в форматах классических супермаркетов, To Go, Varus Home и развивает онлайн-сервис Varus.UA.

Сеть продуктовых магазинов VARUS в 2025 году увеличила свой товарооборот до 28,8 млрд грн, что на 19,5% больше, чем в 2024 году.

Светлана Манько