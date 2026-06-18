Проверки по-новому: Кабмин изменил правила контроля за теплоснабжением в Украине

Правительство постановлением №747 усовершенствовало риск-ориентированный подход к государственному надзору в сфере теплоснабжения. При оценке степени риска теплоснабжающих компаний будут учитывать технологические нарушения, аварии и перебои с отоплением в жилых домах и социальных объектах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции энергетического надзора.

Главная цель документа состоит в повышении эффективности работы Госэнергонадзора и оптимизации планирования проверок. Новый подход позволит направить контрольные мероприятия на объекты с наибольшими рисками для безопасной поставки тепла и уменьшить административное давление на добросовестных участников рынка.

Главные показатели

При определении степени риска государственные органы будут учитывать следующие показатели:

состояние эксплуатации тепловых установок и сетей;

соблюдение требований законодательства;

наличие технологических нарушений и аварийных ситуаций;

результаты предварительных проверок.

По итогам оценки компании будут относиться к высокой, средней или незначительной степени риска. Это определит периодичность проведения плановых мер контроля.

Особое внимание специалисты будут уделять факторам, непосредственно влияющим на стабильность услуг. При оценке будут учитываться технологические нарушения, повлекшие перебои в отоплении жилых домов, объектов социальной сферы и критической инфраструктуры.

Ранее критерии для сфер электроэнергетики и теплоснабжения были объединены в одном документе. Теперь сфера теплоснабжения имеет отдельный механизм оценки. Это позволит более точно учитывать отраслевые особенности и повысит устойчивость инфраструктуры по европейским стандартам.

Напомним, в Украине вводится обновленный механизм пересчета стоимости тепла и горячей воды в случае чрезвычайных ситуаций, в частности из-за повреждений энергетической или коммунальной инфраструктуры.