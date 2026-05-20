Украинцам будут пересчитывать оплату за тепло и горячую воду во время перебоев

В Украине вводится обновленный механизм пересчета стоимости тепла и горячей воды в случае чрезвычайных ситуаций, в частности из-за повреждений энергетической или коммунальной инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Компенсации за тепло и горячую воду

Речь идет о ситуациях, когда потребители оставались без теплоснабжения или горячей воды или получали услуги ненадлежащего качества. В таких случаях граждане не должны платить полную стоимость услуг, если они предоставлялись с перебоями.

Новое решение предусматривает расширение механизма перерасчета с учетом фактического объема и качества предоставляемых услуг. Он станет обязательным для всех поставщиков тепла и горячей воды, независимо от региона.

Кроме того, органы местного самоуправления получат возможность компенсировать часть расходов коммунальных предприятий из резервных фондов местных бюджетов, что позволит более оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Напомним, в течение первого квартала 2026 года Госпродслужба выявила массовые нарушения в сфере формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По результатам инспекций почти в каждом случае проверки подтвердилось несоблюдение законодательства в сфере ценообразования.

Ольга Опенько