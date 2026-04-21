Нарушения в 97% проверок: потребителям вернут более 450 тысяч грн переплат за ЖКУ

Тарифы
В течение первого квартала 2026 года Госпродслужба выявила массовые нарушения в сфере формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По результатам инспекций почти в каждом случае проверки подтвердилось несоблюдение законодательства в сфере ценообразования.

Специалисты провели 88 внеплановых мер надзора. В 86 случаях (97,7%) установлены факты незаконного завышения стоимости услуг или некорректного начисления платежей.

Санкции и возврат средств

По результатам проверок контролирующий орган принял ряд мер по восстановлению прав потребителей и наказанию нарушителей:

  • Возврат средств: хозяйствующих субъектов обязали вернуть гражданам 453 тыс. грн необоснованно начисленных средств. Фактически за отчетный период потребителям уже возместили 517,4 тыс. грн (с учетом предыдущих предписаний).
  • Штрафные санкции: принято 22 решения о применении административно хозяйственных санкций на сумму 862,9 тыс. грн.
  • Персональная ответственность: семь должностных лиц предприятий-услуг получили штрафы на общую сумму 17 тыс. грн.
  • Устранение причин: выдано 77 предписаний о приведении тарифов в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Все проверки проводились исключительно на основании официальных обращений граждан, которые жаловались на необоснованные суммы платежей.

Контроль за прозрачностью начислений

Эксперты отмечают, что высокий процент выявленных нарушений свидетельствует о необходимости усиленного контроля над монополистами на рынке коммунальных услуг. Кроме тарифов государство также реформирует процедуру отчетности перед потребителями.

Напомним, в Украине изменили требования к платежкам за газ. Согласно постановлению НКРЭКУ №541, обновлен Кодекс газораспределительных систем, который позволит бытовым потребителям получать более подробную и понятную информацию о структуре начислений за распределение голубого топлива.

Максим Кольц