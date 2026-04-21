Порушення у 97% перевірок: споживачам повернуть понад 450 тисяч грн переплат за ЖКП

Протягом першого кварталу 2026 року Держпродспоживслужба виявила масові порушення у сфері формування тарифів на житлово-комунальні послуги. За результатами інспекцій, майже у кожному випадку перевірки підтвердилося недотримання законодавства у сфері ціноутворення.

Фахівці провели 88 позапланових заходів нагляду. У 86 випадках (97,7%) було встановлено факти незаконного завищення вартості послуг або некоректного нарахування платежів.

Санкції та повернення коштів

За результатами перевірок контролюючий орган вжив низку заходів для відновлення прав споживачів та покарання порушників:

Повернення коштів: суб’єктів господарювання зобов’язали повернути громадянам 453 тис. грн необґрунтовано нарахованих коштів. Фактично протягом звітного періоду споживачам вже відшкодували 517,4 тис. грн (з урахуванням попередніх приписів).

Штрафні санкції: ухвалено 22 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій на суму 862,9 тис. грн.

Персональна відповідальність: сім посадових осіб підприємств-надавачів послуг отримали штрафи на загальну суму 17 тис. грн.

Усунення причин: видано 77 приписів щодо приведення тарифів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Усі перевірки проводилися виключно на підставі офіційних звернень громадян, які скаржилися на необґрунтовані суми у платіжках.

Контроль за прозорістю нарахувань

Експерти наголошують, що високий відсоток виявлених порушень свідчить про необхідність посиленого контролю за монополістами на ринку комунальних послуг. Окрім тарифів, держава також реформує процедуру звітності перед споживачами.

