В Україні змінили вимоги до платіжок за газ: що потрібно знати споживачам

газова плита
НКРЕКП оновила вимоги до платіжок за газ / Depositphotos

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову №541, якою внесла зміни до Кодексу газорозподільних систем та оновила вимоги до платіжок за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що постанова спрямована на підвищення прозорості, зрозумілості та інформативності рахунків. 

У НКРЕКП підкреслили, що документ покликаний підвищития рівень поінформованості та залученості споживачів, ясності та зрозумілості платіжної інформації.

Що змінюється

Зокрема, постанова передбачає:

  • чіткий перелік інформації, яка обов’язково має міститися у платіжці відповідно до законодавства та норм ЄС;
  • запровадження єдиного шаблону та форми рахунка;
  • можливість отримувати рахунок за постачання газу разом із рахунком за його розподіл на одному документі;
  • розміщення в платіжці актуальної інформації, яку визначатиме регулятор;
  • право споживача обирати формат рахунка – паперовий або електронний.

В НКРЕКП зауважили, що оновлені правила враховують вимоги Закону України «Про ринок природного газу» та імплементують положення європейської Директиви щодо стандартів платіжної інформації в газовій сфері.

Постанова набуде чинності  1 жовтня 2026 року. До цього часу оператори газорозподільних мереж мають адаптувати свої платіжні документи до нових вимог.

Тарифи на газ у квітні: скільки платитимуть українці

Постачальники газу для побутових споживачів оприлюднили свої цінові пропозиції на квітень 2026 року. На ринку наразі працює вісім компаній: чотири з них пропонують лише річні тарифи, а ще чотири - як річні, так і змінні місячні.

Річні тарифи залишилися стабільними, тоді як місячні порівняно з березнем зросли на 6 гривень. Зокрема, річні тарифи коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, а місячні - від 8,46 до 31,99 грн за куб.

Базовими для більшості домогосподарств є саме річні тарифи.

Переважна більшість споживачів - близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств - обслуговується ГК "Нафтогаз України". Її річний тариф у квітні становить 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Автор:
Світлана Манько