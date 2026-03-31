Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

50,74

50,50

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Тарифи на газ у квітні: скільки платитимуть українці

Газ для домогосподарств у квітні / Freepik

Постачальники газу для населення оприлюднили ціни на квітень 2026 року. Річні тарифи залишилися стабільними, а місячні зросли на 6 грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує видання "ГазПравда".

Ціни на газ

Постачальники газу для побутових споживачів оприлюднили свої цінові пропозиції на квітень 2026 року. На ринку наразі працює вісім компаній: чотири з них пропонують лише річні тарифи, а ще чотири - як річні, так і змінні місячні.

Річні тарифи залишилися стабільними, тоді як місячні порівняно з березнем зросли на 6 гривень. Зокрема, річні тарифи коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, а місячні - від 8,46 до 31,99 грн за куб.

Нагадуємо, що базовими для більшості домогосподарств є саме річні тарифи.

Переважна більшість споживачів - близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств - обслуговується ГК "Нафтогаз України" Її річний тариф у квітні становить 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Фото: ГазПравда.

Нагадаємо, у період з 23 по 27 березня 2026 року на торгах Української енергетичної біржі ціна природного газу зросла до близько 24,5 тис. грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Автор:
Ольга Опенько