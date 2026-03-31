Тарифи на газ у квітні: скільки платитимуть українці

Постачальники газу для населення оприлюднили ціни на квітень 2026 року. Річні тарифи залишилися стабільними, а місячні зросли на 6 грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує видання "ГазПравда".

Ціни на газ

Постачальники газу для побутових споживачів оприлюднили свої цінові пропозиції на квітень 2026 року. На ринку наразі працює вісім компаній: чотири з них пропонують лише річні тарифи, а ще чотири - як річні, так і змінні місячні.

Річні тарифи залишилися стабільними, тоді як місячні порівняно з березнем зросли на 6 гривень. Зокрема, річні тарифи коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, а місячні - від 8,46 до 31,99 грн за куб.

Нагадуємо, що базовими для більшості домогосподарств є саме річні тарифи.

Переважна більшість споживачів - близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств - обслуговується ГК "Нафтогаз України" Її річний тариф у квітні становить 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Нагадаємо, у період з 23 по 27 березня 2026 року на торгах Української енергетичної біржі ціна природного газу зросла до близько 24,5 тис. грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ.