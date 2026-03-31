Тарифы на газ в апреле: сколько будут платить украинцы

Поставщики газа для населения обнародовали цены на апрель 2026 года. Годовые тарифы остались стабильными, а месячные выросли на 6 гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует издание "ГазПравда".

Цены на газ

Поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали свои предложения на апрель 2026 года. На рынке сейчас работает восемь компаний: четыре из них предлагают только годовые тарифы, а еще четыре – как годовые, так и переменные месячные.

Годовые тарифы остались стабильными, в то время как месячные по сравнению с мартом выросли на 6 гривен. В частности, годовые тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубометр, а месячные - от 8,46 до 31,99 грн за куб.

Напоминаем, что базовыми для большинства домохозяйств именно годовые тарифы.

Подавляющее большинство потребителей - около 98% или более 12 миллионов домохозяйств - обслуживается ГК "Нафтогаз Украины" Ее годовой тариф в апреле составляет 7,96 грн за кубометр и будет действовать по меньшей мере до 30 апреля 2026 года.

Напомним, в период с 23 по 27 марта 2026 года на торгах Украинской энергетической биржи цена на природный газ возросла до около 24,5 тыс. грн за 1 тыс. кубометров без НДС.