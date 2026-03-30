Цены на газ в Украине выросли до 24,5 тыс. грн за тыс. кубометров

В период с 23 по 27 марта 2026 г. на торгах Украинской энергетической биржи цена природного газа выросла до около 24,5 тыс. грн за 1 тыс. кубометров без НДС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения в Украинской энергетической бирже.

По данным площадки, за неделю было реализовано 8,56 млн кубометров газа, что в 3,6 раза больше, чем неделей ранее. В то же время, цены на внутреннем рынке выросли примерно на 1000 грн, что объясняется нестабильностью на европейских рынках.

Для сравнения, в период с 16 по 20 марта цены превышали 23 тыс. грн за 1 тыс. кубометров без НДС.

Ключевым фактором давления на рынок стало фактическое блокирование Ормузского пролива, что привело к перераспределению потоков энергоресурсов, сокращению доступности сжиженного природного газа и усилению конкуренции со стороны азиатских покупателей.

В результате в ценообразовании сохраняется так называемая "премия за риск", а рынок остается чувствительным к геополитическим новостям и инфраструктурным угрозам.

Дополнительное влияние на европейский рынок оказывают фундаментальные факторы. Уровень заполнения газовых хранилищ в Европе составляет всего 28,4% от общей мощности, что является самым низким показателем с 2022 года. В Нидерландах после закрытия Гронингенского месторождения уровень заполнения местных хранилищ опустился ниже 6%.

Импорт газа из Европы в Украину в течение прошлой недели составил в среднем 24,6 млн кубометров в сутки. Основные объемы поступали с польского и венгерского направлений, в то же время поставки осуществлялись со всех сопредельных стран. Экспорт из таможенного склада отсутствовал.

Добавим, что в течение 2025 года Украина осуществляла закупку 15 видов топливно-энергетических товаров в 69 странах. Общая сумма импорта составила $10,5 млрд., что на $1,6 млрд. или 18,3% превышает расходы предыдущего года.