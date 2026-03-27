Украина в прошлом году увеличила расходы на импорт энергоресурсов до 10,5 миллиарда долларов: детали

В 2025 году Украина осуществляла закупку 15 видов топливно-энергетических товаров в 69 странах. Общая сумма импорта составила $10,5 млрд., что на $1,6 млрд. или 18,3% превышает расходы предыдущего года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает аналитический центр DiXi Group.

Поступления от экспорта выросли в 2,4 раза – с 0,2 млрд до 0,5 млрд, а расходы на импорт превысили доходы от экспорта в 21,4 раза.

Структура и география импорта

Наибольшую долю в импорте занимают нефть и нефтепродукты (кроме сырых) — 62,8% от общей суммы в $6,6 млрд. Основными поставщиками являются Польша (16,2%), Греция (15,1%), Литва (11,9%) и Турция (9,7%).

Расходы на нефтяные газы выросли до $1,9 млрд, что почти втрое больше показателя 2024 года. Наибольшие суммы направлены в Венгрию (22,9%), Швейцарию (18,7%) и Польшу (16,5%). Статистическое отражение Швейцарии связано с особенностями учета, поскольку физических поставок из этой страны не происходит.

Импорт каменного угля составил 4,5 млн тонн на сумму 1 млрд долларов. Это в 2,5 раза больше в деньгах, чем в прошлом, однако в 4,3 раза меньше в физических объемах по сравнению с 2021 годом. Снижение потребления обусловлено разрушениями ТЭС и ТЭЦ. Главными поставщиками угля стали США (42,1%) и Австралия (28,4%).

Закупка электроэнергии за год сократилась на 13,3% в денежном выражении (580,5 млн долларов) и на 24,4% в физическом объеме (3,35 млн МВт·ч). Наибольшую часть ресурса предоставила Венгрия — 37,7% расходов.

Экспортные операции

Украина поставляла энерготовары в 92 страны, получив 491,1 млн дол. Основные поступления обеспечили:

электроэнергия - 57,6%;

сырая нефть и нефтепродукты - 16,4%;

нефтепродукты (кроме сырых) – 12,6%.

Продажа электроэнергии принесла $ 283,1 млн, что в 3,5 раза больше чем в 2024 году. Основными покупателями стали Молдова и Венгрия. Однако из-за усиления атак на энергосистему экспорт был полностью остановлен 11 ноября 2025 года.

Экспорт сырой нефти и продуктов ее переработки составил 180,6 тыс. тонн на сумму 80,5 млн. долларов, преимущественно в Словакию. Не сырые нефтепродукты экспортировались в 87 стран, где наибольшую часть выкупила Латвия (30,6%).

Наибольшие доходы от продажи энергоресурсов Украина получила от Словакии ($100,3 млн.) и Молдовы ($97,6 млн.). Польша заняла первое место среди стран-партнеров по общему объему торговли, получив от Украины $1,9 млрд за поставленные ресурсы.

Напомним, в марте 2026 года Кабинет министров отменил введенное зимой обязательство для крупнейших государственных компаний импортировать не менее 50% электроэнергии для собственных нужд.