Україна торік збільшила витрати на імпорт енергоресурсів до 10,5 мільярдів доларів: деталі

Протягом 2025 року Україна здійснювала закупівлю 15 видів паливно-енергетичних товарів у 69 країнах. Загальна сума імпорту склала $10,5 млрд, що на $1,6 млрд або 18,3% перевищує витрати попереднього року.

Як пише Delo.ua, про це повідомиляє аналітичний центр DiXi Group.

Надходження від експорту зросли в 2,4 раза – з 0,2 млрд до 0,5 млрд, а витрати на імпорт перевищили доходи від експорту в 21,4 раза.

Структура та географія імпорту

Найбільшу частку в імпорті займають нафта та нафтопродукти (крім сирих) — 62,8% від загальної суми, що становить $6,6 млрд. Основними постачальниками є Польща (16,2%), Греція (15,1%), Литва (11,9%) та Туреччина (9,7%).

Витрати на нафтові гази зросли до $1,9 млрд, що майже втричі більше за показник 2024 року. Найбільші суми спрямовано до Угорщини (22,9%), Швейцарії (18,7%) та Польщі (16,5%). Статистичне відображення Швейцарії пов’язане з особливостями обліку, оскільки фізичні поставки з цієї країни не відбуваються.

Імпорт кам’яного вугілля склав 4,5 млн тонн на суму 1млрд доларів. Це у 2,5 раза більше в грошах, ніж торік, проте у 4,3 раза менше у фізичних обсягах порівняно з 2021 роком. Зниження споживання зумовлене руйнуваннями ТЕС та ТЕЦ. Головними постачальниками вугілля стали США (42,1%) та Австралія (28,4%).

Закупівля електроенергії за рік скоротилася на 13,3% у грошах (580,5 млн доларів) та на 24,4% у фізичному обсязі (3,35 млн МВт·год). Найбільшу частку ресурсу надала Угорщина — 37,7% витрат.

Експортні операції

Україна постачала енерготовари до 92 країн, отримавши 491,1 млн дол. Основні надходження забезпечили:

електроенергія — 57,6%;

сира нафта та нафтопродукти — 16,4%;

нафтопродукти (крім сирих) — 12,6%.

Продаж електроенергії приніс $283,1 млн, що у 3,5 раза більше ніж у 2024 році. Основними покупцями стали Молдова та Угорщина. Однак через посилення атак на енергосистему експорт був повністю зупинений 11 листопада 2025 року.

Експорт сирої нафти та продуктів її переробки склав 180,6 тис. тонн на суму 80,5 млн доларів, переважно до Словаччини. Не сирі нафтопродукти експортувалися до 87 країн, де найбільшу частку викупила Латвія (30,6%).

Найбільші доходи від продажу енергоресурсів Україна отримала від Словаччини ($100,3 млн) та Молдови ($97,6 млн). Польща посіла перше місце серед країн-партнерів за загальним обсягом торгівлі, отримавши від України $1,9 млрд за поставлені ресурси.

Нагадаємо,у березні 2026 року Кабінет міністрів скасував запроваджене взимку зобов’язання для найбільших державних компаній імпортувати щонайменше 50% електроенергії для власних потреб.