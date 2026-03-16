Україна зможе імпортувати на 60% більше електроенергії із Європи

Україна планує протягом наступних двох років збільшити потужність міждержавних перетинів ліній електропередачі з європейською енергомережею ENTSO-E на 1,5 ГВт, що складає приблизно 61% від нинішньої імпортної потужності.

Україна нарощує енергомости з ЄС

16 березня Україна відзначає чотири роки з моменту приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E. Це рішення стало ключовим кроком у зміцненні енергетичної безпеки країни, йдеться в повідомленні.

За цей час українська енергосистема змогла вистояти не одну зиму, а країна нарешті відірвалася від десятиліть залежності від російського енергоринку. За чотири роки імпортна потужність зросла від нуля до 2450 МВт, а Україна пройшла шлях від аварійної допомоги до повноцінної інтеграції в єдиний європейський енергетичний ринок.

Міненерго оголосило про плани нарощування можливостей для імпорту та експорту електроенергії з Європою. Протягом наступних двох років передбачається додати щонайменше 1,5 ГВт перетинів ліній електропередачі з європейською енергомережею ENTSO-E, що становить понад 61% від нинішньої імпортної потужності в 2450 МВт.

У відомстві підкреслили, що ці заходи спрямовані на те, щоб Україна стала не лише частиною європейської мережі, а рівноправним партнером у забезпеченні енергетичної безпеки та зміцненні енергетичної стабільності всього континенту.

Зауважимо, після масштабних руйнувань теплової генерації українська енергосистема стала критично залежною від імпорту електроенергії та розподілених потужностей. Без будівництва нових маневрових електростанцій країна ризикує зберігати недостатність інструментів для балансування і мати дефіциту у пікові періоди споживання.