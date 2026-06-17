Бізнес наростив купівлю нових авто, тоді як попит населення впав майже на третину

У травні 2026 року український автопарк поповнили близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Водночас корпоративний сегмент ринку продемонстрував зростання, тоді як попит з боку приватних покупців суттєво скоротився.

Про це інформує Delo.ua з посиланням "Укравтопром".

Зазначається, що 63% нових легковиків у травні придбали приватні клієнти, а 37% — юридичні особи.

Порівняно з травнем минулого року продажі нових авто в приватному сегменті зменшилися на 29%. Натомість корпоративні закупівлі зросли на 7%.

Серед приватних покупців найбільшим попитом користувалися Mazda CX-5, Hyundai Tucson та Skoda Kodiaq. Також до п'ятірки найпопулярніших моделей увійшли BMW 3 Series і Nissan X-Trail.

У корпоративному сегменті лідером став Renault Duster із результатом 334 автомобілі. До першої п'ятірки також увійшли Skoda Octavia, Toyota Hilux, Skoda Kodiaq та Toyota RAV4.

Результати травня свідчать, що бізнес продовжує оновлювати автопарки навіть на тлі загального охолодження споживчого попиту. Саме корпоративний сегмент став одним із факторів, який підтримав ринок нових легкових автомобілів в Україні.

Зауважимо, за минулий місяць українці придбали близько 5,5 тисяч нових легкових авто. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року.