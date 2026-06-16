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Серед українців падає попит на вживані автомобілі з США: найпопулярніші моделі
У травні українці придбали 3,8 тис. вживаних легковиків, ввезених із США, що на 12% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (57%) - бензинові авто.
Натомість електромобілі охопили 21% ринку. Гібридним авто належить – 14%, дизельним - 5%, а авто з ГБО – 3%.
В "Укравтопромі" зауважують, що середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у травні, становить 6,3 року.
Найпопулярніші моделі
У Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Ford Escape - 410 од.;
- BMW X3 - 273 од.;
- Nissan Rogue - 264 од.;
- Tesla Model Y - 254 од.;
- BMW X5 - 240 од.
Нагадаємо, у травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.