Серед українців падає попит на вживані автомобілі з США: найпопулярніші моделі

У травні українці придбали 3,8 тис. вживаних легковиків, ввезених із США, що на 12% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (57%) - бензинові авто.

Натомість електромобілі охопили 21% ринку. Гібридним авто належить – 14%, дизельним - 5%, а авто з ГБО – 3%.

В "Укравтопромі" зауважують, що середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у травні, становить 6,3 року.

Найпопулярніші моделі

У Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Ford Escape - 410 од.; BMW X3 - 273 од.; Nissan Rogue - 264 од.; Tesla Model Y - 254 од.; BMW X5 - 240 од.

Нагадаємо, у травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.