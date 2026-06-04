Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,35

+0,01

EUR

51,53

--0,14

Готівковий курс:

USD

44,25

44,15

EUR

51,80

51,55

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці віддають перевагу бензиновим авто: продажі електромобілів падають

азс
Бензин утримує лідерство: авто з якими двигунами обирають українці / Depositphotos

У травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 54,3%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання у травні

Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,9% травневих продажів нових авто, торік було 36%.

Частка гібридних авто збільшилась з 27,1% до 30,8%.

Дизельні авто охопили 20,7%, проти 18,3% у травні 2025 року.

Натомість з 18,4% до 8,5% впала частка електромобілів.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:

  • бензинові авто –Hyundai  Tucson; 
  • гібридні – Toyota RAV-4; 
  • дизельні –Renault Duster;
  • електро – BYD Sea Lion 06EV;
  • авто з ГБО – Hyundai  Tucson.

Нагадаємо, у травні українці придбали близько 5,5 тисяч нових легкових авто. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у травні став кросовер Renault Duster.

Автор:
Світлана Манько