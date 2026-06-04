Українці віддають перевагу бензиновим авто: продажі електромобілів падають

У травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 54,3%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання у травні

Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,9% травневих продажів нових авто, торік було 36%.

Частка гібридних авто збільшилась з 27,1% до 30,8%.

Дизельні авто охопили 20,7%, проти 18,3% у травні 2025 року.

Натомість з 18,4% до 8,5% впала частка електромобілів.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:

бензинові авто –Hyundai Tucson;

гібридні – Toyota RAV-4;

дизельні –Renault Duster;

електро – BYD Sea Lion 06EV;

авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Нагадаємо, у травні українці придбали близько 5,5 тисяч нових легкових авто. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у травні став кросовер Renault Duster.