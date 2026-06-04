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Українці віддають перевагу бензиновим авто: продажі електромобілів падають
У травні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 60% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 54,3%.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Моторні вподобання у травні
Зазначається, що найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39,9% травневих продажів нових авто, торік було 36%.
Частка гібридних авто збільшилась з 27,1% до 30,8%.
Дизельні авто охопили 20,7%, проти 18,3% у травні 2025 року.
Натомість з 18,4% до 8,5% впала частка електромобілів.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Найпопулярніші моделі
За даними аналітиків, лідерські позиції за сегментами посіли:
- бензинові авто –Hyundai Tucson;
- гібридні – Toyota RAV-4;
- дизельні –Renault Duster;
- електро – BYD Sea Lion 06EV;
- авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Нагадаємо, у травні українці придбали близько 5,5 тисяч нових легкових авто. Це на 18% менше, ніж у травні 2025 року.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.
Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у травні став кросовер Renault Duster.