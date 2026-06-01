Названо найпопулярніші електромобілі серед українців

BYD Leopard 3
BYD Leopard 3

З січня по квітень цього року український парк легкових автомобілів поповнили 8,5 тисяч електромобілів (BEV).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї кількості електромобілів  - 1859 нових та 6641 вживаних.

Топ-5 нових електромобілів

Найпопулярнішими моделями серед нових були:

  1. BYD Leopard 3 - 312 од.;
  2. BYD Sea Lion 06 EV - 216 од.;
  3. Volkswagen ID.UNYX - 161 од.;
  4. Zeekr 001 - 153 од.; 
  5. Zeekr 7X - 92 од.

Топ-5 електромобілів з пробігом:

  1. Nissan Leaf - 898 од.;
  2. Tesla Model 3 - 811 од.;
  3.  Tesla Model Y - 788 од.;
  4. KIA Niro EV - 326 од.;
  5. Chevrolet Bolt - 325 од.

Нагадаємо, у квітні головним драйвером ринку електромобілів стали внутрішні перепродажі, що зросли на 136,3%. Водночас імпорт вживаних авто впав на 54% через введення ПДВ, а 82% нових машин тепер мають китайське походження.

Автор:
Світлана Манько