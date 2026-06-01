- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Названо найпопулярніші електромобілі серед українців
З січня по квітень цього року український парк легкових автомобілів поповнили 8,5 тисяч електромобілів (BEV).
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що з цієї кількості електромобілів - 1859 нових та 6641 вживаних.
Топ-5 нових електромобілів
Найпопулярнішими моделями серед нових були:
- BYD Leopard 3 - 312 од.;
- BYD Sea Lion 06 EV - 216 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 161 од.;
- Zeekr 001 - 153 од.;
- Zeekr 7X - 92 од.
Топ-5 електромобілів з пробігом:
- Nissan Leaf - 898 од.;
- Tesla Model 3 - 811 од.;
- Tesla Model Y - 788 од.;
- KIA Niro EV - 326 од.;
- Chevrolet Bolt - 325 од.
Нагадаємо, у квітні головним драйвером ринку електромобілів стали внутрішні перепродажі, що зросли на 136,3%. Водночас імпорт вживаних авто впав на 54% через введення ПДВ, а 82% нових машин тепер мають китайське походження.