Названо найпопулярніші електромобілі серед українців

З січня по квітень цього року український парк легкових автомобілів поповнили 8,5 тисяч електромобілів (BEV).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї кількості електромобілів - 1859 нових та 6641 вживаних.

Топ-5 нових електромобілів

Найпопулярнішими моделями серед нових були:

BYD Leopard 3 - 312 од.; BYD Sea Lion 06 EV - 216 од.; Volkswagen ID.UNYX - 161 од.; Zeekr 001 - 153 од.; Zeekr 7X - 92 од.

Топ-5 електромобілів з пробігом:

Nissan Leaf - 898 од.; Tesla Model 3 - 811 од.; Tesla Model Y - 788 од.; KIA Niro EV - 326 од.; Chevrolet Bolt - 325 од.

Нагадаємо, у квітні головним драйвером ринку електромобілів стали внутрішні перепродажі, що зросли на 136,3%. Водночас імпорт вживаних авто впав на 54% через введення ПДВ, а 82% нових машин тепер мають китайське походження.