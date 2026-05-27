Ремонт китайських електрокарів стає прибутковим бізнесом в Україні: з якими проблемами стикаються СТО

СТО, ремонт автомобіля, майстер
СТО намагаються уникати складних китайських електромобілів / Freepik

Класичні автосервіси намагаються уникати складних китайських електромобілів та гібридів через брак офіційної документації. Першопрохідці перетворюють цей дефіцит знань на прибутковий бізнес. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Головною проблемою обслуговування сучасних машин із Китаю є повна відсутність заводських мануалів, електричних схем чи каталогів запчастин. Китайські виробники на кшталт BYD чи Zeekr змінюють та оновлюють технології надто швидко, тому українським фахівцям доводиться застосовувати метод зворотного інжинірингу.

Це означає, що кожне нове авто вивчається з нуля, електронні блоки дешифруються вручну, а пошук причини однієї поломки іноді триває тижнями. Така інтелектуальна праця вимагає від персоналу кваліфікації не просто автомеханіків, а програмістів та інженерів мікроелектроніки.

Попри технічні виклики, економіка цього сектору виглядає привабливо для інвесторів. Середній чек на обслуговування електромобіля приблизно на 25% вищий, ніж у сегменті авто з двигунами внутрішнього згорання; рентабельність інтелектуальних послуг та програмування є значно вищою за звичайний механічний ремонт.

Зараз український ринок перебуває на етапі формування, адже більшість свіжих китайських машин ще не дожили до масових проблем із батареями чи інверторами, тому сервіси мають час підготуватися до майбутнього капітального попиту.

Найбільшим стримуючим фактором для розвитку ніші залишається гострий дефіцит кадрів, адже класичні автоелектрики часто бояться працювати з високовольтними системами. Для вирішення цієї проблеми компанії запроваджують навчання працівників практично з нуля.

Нагадаємо, після кількох років стрімкого зростання продажі китайських автомобілів в Україні почали сповільнюватися. У першому кварталі 2026 року поставки машин із Китаю скоротилися більш ніж на 15%, хоча загальний ринок "свіжих" легковиків майже не змінився.

Автор:
Тетяна Ковальчук