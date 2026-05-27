Ремонт китайских электрокаров становится прибыльным бизнесом в Украине: с какими проблемами сталкиваются СТО

Классические автосервисы пытаются избегать сложных китайских электромобилей и гибридов из-за отсутствия официальной документации. Первопроходцы превращают этот дефицит знаний в прибыльный бизнес.

Главной проблемой обслуживания современных машин из Китая является полное отсутствие заводских мануалов, электрических схем или каталогов запчастей. Китайские производители типа BYD или Zeekr меняют и обновляют технологии слишком быстро, поэтому украинским специалистам приходится применять метод обратного инжиниринга.

Это означает, что каждый новый автомобиль изучается с нуля, электронные блоки дешифруются вручную, а поиск причины одной поломки иногда длится неделями. Такой интеллектуальный труд требует от персонала квалификации не просто автомехаников, а программистов и инженеров микроэлектроники.

Несмотря на технические вызовы экономика этого сектора выглядит привлекательно для инвесторов. Средний чек на обслуживание электромобиля примерно на 25% выше, чем в сегменте автомобиля с двигателями внутреннего сгорания; рентабельность интеллектуальных услуг и программирования значительно выше обычного механического ремонта.

Сейчас украинский рынок находится на этапе формирования, ведь большинство свежих китайских машин еще не дожили до массовых проблем с батареями или инверторами, поэтому у сервисов есть время подготовиться к будущему капитальному спросу.

Самым сдерживающим фактором для развития ниши остается острый дефицит кадров, ведь классические автоэлектрики часто боятся работать с высоковольтными системами. Для решения этой проблемы компании вводят обучение работников практически с нуля.



Напомним, после нескольких лет стремительного роста продажи китайских автомобилей в Украине начали замедляться. В первом квартале 2026 года поставки машин из Китая сократились более чем на 15%, хотя общий рынок "свежих" легковушек почти не изменился.