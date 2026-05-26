Продажи китайских авто упали на 15% после возврата НДС: что покупают украинцы в 2026 году

После нескольких лет стремительного роста продажи китайских автомобилей в Украине начали замедляться. В первом квартале 2026 года поставки машин из Китая сократились более чем на 15%, хотя общий рынок "свежих" легковушек почти не изменился. В то же время китайские бренды продолжают доминировать в нескольких сегментах.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал аналитик Остап Новицкий.

Главные факторы падения продаж

В первом квартале 2026 года в Украине зарегистрировали 1885 легковых автомобилей китайского производства с 3-летним пробегом, рассказал Новицкий. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 2232 машины.

В то же время, общий рынок новых авто за этот период сократился лишь на 2,5% — с 16 666 до 16 253 единиц.

Аналитик объясняет более резкое падение именно китайского сегмента двумя причинами:

возвратом полной ставки НДС на электромобили с 1 января 2026 года;

усилением правил экспорта автомобилей из Китая, которые первоначально предназначались для внутреннего рынка.

Каждое девятое авто в Украине — с китайского конвейера

Несмотря на спад, доля автомобилей китайского производства на украинском рынке остается высокой.

По итогам первого квартала 2026 года она составляла 11,6% всех первых регистраций новых и почти новых легковых автомобилей.

Аналитика базируется на VIN-кодах с географическим индексом КНР, уточняет Новицкий. То есть речь идет не только о чисто китайских брендах, но и об автомобилях международных марок, произведенных в Китае. Среди них — модели Audi, Tesla и Volkswagen китайской сборки.

BYD наращивает продажи, а Zeekr просел

Лучшую динамику среди китайских брендов демонстрирует BYD. В апреле 2026 года компания увеличила регистрацию в Украине с 292 до 411 автомобилей по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Также растут продажи:

Chery — с 60 до 87 авто;

MG — с 37 до 74 машин.

Отдельно эксперт отмечает появление новых игроков. Китайские версии Mazda сразу получили 52 регистрации, а новый суббренд BYD — FangChengBao — стартовал с 45 автомобилей.

В то же время, премиальный Zeekr ощутимо потерял позиции: продажи упали со 187 до 71 авто. По словам Новицкого, возврат НДС больше всего ударил именно по дорогому сегменту электрических премиум-авто.

Также резко просели так называемые "серые" китайские модификации традиционных брендов. К примеру, продажи Honda китайского производства упали с 84 до 20 машин.

"Покупатель все чаще отказывается от искусственно адаптированных брендов в пользу аутентичных китайских инженерных продуктов", — отмечает аналитик.

Китайские авто покупают почти исключительно новыми

Украинцы воспринимают Китай, прежде всего, как источник новых автомобильных технологий, а не как рынок дешевых подержанных машин, говорит Остап Новицкий.

В первом квартале 2026 года в Украину завезли:

1851 — новый автомобиль китайского производства;

только 382 подержанные машины.

То есть более 82% этого сегмента — это авто без пробега.

Аналитик добавляет, что даже те машины, которые формально проходят как подержанные из-за особенностей китайского экспортного законодательства, часто фактически остаются новыми — "в заводских пленках и с нулевым километражем".

Китайцы фактически захватили рынок электрических SUV

Самые сильные позиции китайский автопром имеет в сегменте электрических кроссоверов и SUV. В первом квартале 2026 года среди автомобилей китайского производства доминировали:

электромобили — 1115 единиц;

плагин-гибриды и EREV-модели — 419 единиц.

Итого это более 81% всех регистраций китайских автомобилей в Украине.

Классические бензиновые модели получили лишь 342 регистрации, а дизельных авто было всего четыре.

В топе продаж доминируют именно кроссоверы и внедорожники. Лидерами стали:

BYD Leopard 3 — 207 авто;

BYD Sea Lion 06 — 182 авто;

Zeekr 001 — 134 авто.

"Китайские производители не заинтересованы в дешевых городских хэтчбеках или классических седанах. Они полностью переформатировали под себя рынок современных семейных кроссоверов", — заключает он.

