Девять стран вышли из чешского проекта по закупке снарядов для Украины: какая причина

Количество стран, финансирующих возглавляемую Чехией инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины, сократилось вдвое.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Это произошло после декабрьского возвращения на должность премьер-министра Андрея Бабиша, пообещавшего не тратить средства чешских граждан на оружие для Киева.

По словам президента Чехии Петра Павела, сейчас финансовое участие в проекте принимают только девять государств вместо восемнадцати, которые привлекались в прошлом году.

Эта тенденция вызывает серьезную обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы программы, предпринятой предыдущим проевропейским правительством при активном содействии Павела.

Обеспечение снарядов для ВСУ

Президент Павел отметил в комментарии для Financial Times, что, несмотря на новые сложности, инициатива продолжает работать. Ее закрытие стало бы критическим для фронта, поскольку

Прага обеспечивает до половины всех крупнокалиберных снарядов для украинской армии. Всего с 2024 года в рамках проекта Украине передано более четырех миллионов боеприпасов.

Однако глава правительства Андрей Бабиш заявляет, что в настоящее время приоритетом являются внутренние финансовые проблемы чешских домохозяйств, возникшие из-за энергетического кризиса и конфликта в Иране.

Премьер подчеркнул, что Чехия больше не выделяет собственные деньги, а лишь аккумулирует средства других стран и передает снаряды.

Юридические задержки

Во время выборов Бабиш критиковал инициативу из-за якобы непрозрачности и чрезмерных доходов главного партнера проекта — холдинга Czechoslovak Group (CSG) Михала Стрнада.

По словам бизнесмена, после смены власти правительство на несколько месяцев заблокировало работу из-за юридических разногласий.

В то же время Стрнад считает, что делать негативные прогнозы по общему объему поставок боеприпасов Украине в 2026 году еще рано.

Западные союзники, в том числе Германия и скандинавские страны, остаются в проекте, а другие партнеры могут перенаправить финансирование через альтернативные каналы военной помощи вне чешской платформы.

Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко возрос после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Но запасы союзников для собственной обороны иссякли из-за передачи помощи ВСУ, которым приходится выпускать тысячи снарядов в сутки, чтобы сдержать оккупантов.

Напомним, идея закупки 800 тысяч снарядов у нескольких стран была изложена премьер-министром Чехии Петром Фиалой на внеочередном саммите европейских лидеров в Париже 26 февраля 2024 года. Уже в марте Союзники Украины подготовили почти все средства по инициативе под руководством Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины.